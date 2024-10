Avatar Frontiers of Pandora: Secrets of the Spires-DLC angekündigt – Termin & Details

Mit "Secrets of the Spires" kündigte Ubisoft in dieser Woche den zweiten Story-DLC zu "Avatar: Frontiers of Pandora" an. Wir liefern euch den Releasetermin und die wichtigsten Details zu den gebotenen Inhalten.

Nach dem Release von „The Sky Breaker“ im Sommer kündigte Ubisoft in dieser Woche den zweiten Story-DLC zum Open-World-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ an.

Dieser trägt den Namen „Secrets of the Spires“ und kann sowohl einzeln als auch im Rahmen des Season-Pass erworben werden. In den Gold- und Ultimate-Editionen von „Avatar: Frontiers of Pandora“ ist der Season-Pass bereits enthalten. Wie Ubisoft in der offiziellen Ankündigung von „Secrets of the Spires“ bekannt gab, erscheint der zweite Story-DLC am 26. November 2024.

Weiter heißt es, dass sich die Spieler in „Secrets of the Spires“ nicht nur auf eine brandneue Geschichte freuen dürfen. Hinzukommen zusätzliche Gebiete, Charaktere und neue Luftfähigkeiten.

Ubisoft nennt erste Details zur Handlung

Mit dem zweiten Story-DLC zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ erweitern die Entwickler von Ubisoft Massive das Westliche Grenzgebiet durch neue Areale, die auf ihre Erkundung warten.

„Man erkundet die schwindelerregenden Spitzen einer neuen Bergregion, in der Banshee-Flüge nötig sind, um das weitläufige Netzwerk aus Schluchten und Höhlen zu durchqueren und in der das neue Raubtier Chiroptera in der Luft lauert“, so Ubisoft.

Auf ihrer Reise zu den Gipfeln treffen die Spieler auf Na’vi, die gegen eine einzigartige Bedrohung durch die RDA kämpfen, die diese Region verwüstet. Um ihre Verbündeten zu unterstützen, greifen die Spieler auf neue Banshee-Fähigkeiten wie Flugmanöver und eine montierte Armbrust zurück, mit der sich stärkere RDA-Flugeinheiten ausschalten lassen.

Gleichzeitig stellen uns die Entwickler fordernde Luftkämpfe in Aussicht.

Neue Abenteuer in der Welt von Pandora

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erschien im Dezember 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Spielerisch bieten die Entwickler von Ubisoft Massive ein Open-World-Abenteuer, das in der Ego-Perspektive gespielt wird.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Na’vi, der von der RDA entführt und 15 Jahre von Menschen ausgebildet wurde.

Durch seine Ausbildung ist der Na’vi in der Lage, im Kampf sowohl auf traditionelle Na’vi-Waffen als auch menschliche Feuerwaffen zurückzugreifen.

„Finde zu deinen verlorenen Wurzeln zurück. Entdecke, was es bedeutet, Teil der Na’vi zu sein und arbeite mit anderen Clans zusammen, um Pandora vor der RDA zu beschützen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

