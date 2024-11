F1 24: Entwickler äußert sich zur PS5 Pro – Gratis-Event angekündigt

Codemasters und EA Sports haben "F1 24" für die PS5 Pro optimiert und nutzen die erweiterten Grafikfunktionen der Konsole, um neue visuelle Höhepunkte zu setzen - inklusive 8K-Auflösung. In der kommenden vierten Saison werden zudem neue Inhalte und Herausforderungen bereitgestellt. Und auch eine Gratis-Testphase naht.

Mit der Einführung der PS5 Pro erfuhr „F1 24“ eine technische Anpassung, die eine verbesserte Darstellung und höhere Bildraten ermöglicht. Spieler können verschiedene Optionen wählen, die die Leistungsfähigkeit der Konsole nutzen.

Das Entwicklerteam hat zu diesem Zweck mehrere Technologien eingebunden, um die visuelle Darstellung im Spiel zu verbessern, heißt es in einem Beitrag auf dem PlayStation-Blog. Dort wurde ebenfalls ein Gratis-Event angekündigt.

Ein Streckentipp für die 8K-Auflösung

„PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ermöglicht es uns, ein Raytraced-Bild auf 4K zu bringen, ohne die Bildqualität im Qualitätsmodus zu beeinträchtigen“, erklärte Si Lumb, Technical Producer bei Codemasters.

Die höhere Leistung der GPU der PS5 Pro sei dabei behilflich, die Bildrate im Performance-Modus auf bis zu 120 Hz zu erhöhen. Im Auflösungsmodus erreicht „F1 24“ eine Darstellung von bis zu 8K bei 60 Hz, wenn ein kompatibles Display verwendet wird.

Raytracing, das bisher auf der PS5 nur in Wiederholungen zum Einsatz kam, ist auf der PS5 Pro im Qualitätsmodus von „F1 24“ während des Rennens verfügbar.

Lumb beschreibt, dass diese Technologie eine realistischere Darstellung von Licht, Schatten und Reflexionen ermöglicht. Besonders bei nassen Streckenbedingungen wirken die Effekte auf Oberflächen wie dem Chassis der Fahrzeuge und der Umgebung intensiver.

Für die höchste Auflösung hat der Technical-Director einen Tipp: „Für die ultimative Präsentation von 8K-Grafiken empfehle ich Spa Francorchamps bei Sonnenuntergang und klarem Wetter.“ Alle 25 Rennstrecken im Spiel wurden letztlich angepasst und bieten auf der PS5 Pro eine verbesserte Darstellung.

„F1 24“ punktet auf der PS5 Pro nicht zuletzt mit erweiterten Raytracing-Effekten.

Das Ende der Fahnenstange ist für Codemasters längst nicht erreicht: “Wir haben aus dieser Veröffentlichung viel gelernt. Und die Grundlagen, die in F1 24 gelegt wurden, werden uns helfen, die Leistung der PS5 Pro in Zukunft noch besser auszunutzen.“

Die Entwickler seien besonders daran interessiert, den Einsatz von Technologien wie PSSR auf weitere Modi auszuweiten und die Raytracing- und Hochbildratenfunktionen weiter zu optimieren. “Während wir die Grenzen der EGO-Engine weiter ausreizen, freuen wir uns darauf, in kommenden F1-Titeln noch mehr bahnbrechende Fortschritte zu liefern”, heiß es.

Gratis-Wochenende und Informationen zur vierten Season

Wer “F1 24” noch nicht besitzt, aber in das Rennspiel hineinschnuppern möchte: Zwischen dem 21. und 24. November 2024 ist der Titel als Trial zum kostenlosen Download verfügbar, inklusive aller PS5 Pro-spezifischen Funktionen.

Während des Testzeitraums gilt eine doppelte XP-Periode für den Podium-Pass. Der Zugriff auf den Karrieremodus und den Multiplayer-Modus ist ebenfalls möglich. Alle erzielten Fortschritte werden in die Vollversion übertragen.

Mit der vierten Saison von “F1 24” kommen zusätzliche Anpassungsoptionen in das Spiel. Darunter befindet sich die Pro-Challenge auf dem Circuit of the Americas mit Fahrer Oscar Piastri. Zudem werden neue Rennszenarien eingeführt, darunter Szenen aus dem Abu Dhabi-Rennen 2021, die mit verschiedenen Belohnungen verbunden sind.

Weitere Informationen zur vierten Season von „F1 24“ halten EA und Codemasters auf der offiziellen Webseite parat.

