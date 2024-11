Grammy Awards 2025: Nominierungen für „Bester Videospiel-Soundtrack“ enthüllt

Die Grammy Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Musikbranche und würdigen seit ihrer Gründung im Jahr 1959 herausragende Leistungen. Die diesjährige Verleihung, die am 2. Februar 2025 in Los Angeles stattfinden wird, umfasst insgesamt 94 Kategorien, darunter die noch junge Kategorie „Bester Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien“.

Dieser Preis wird erst zum dritten Mal verliehen und würdigt Originalkompositionen, die speziell für Videospiele und interaktive Medien geschaffen wurden.

Die nominierten Spiele und ihre Komponisten

In diesem Jahr konkurrieren fünf Videospiel-Soundtracks um den Grammy. Neben AAA-Spielen wie „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Star Wars Outlaws“ sind auch der „Valhalla“-DLC für „God of War Ragnarök“ sowie das Remake von „Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord“ im Rennen.

Die Liste der Nominierten umfasst renommierte Komponisten. Pinar Toprak wurde für ihre Komposition zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ nominiert, während John Paesano mit „Marvel’s Spider-Man 2“ vertreten ist. Der Soundtrack zu „Star Wars Outlaws“ stammt von Wilbert Roget II, einem bekannten Namen in der Videospielmusikszene.

Zu den weiteren Nominierten zählt Bear McCreary, der für seine Komposition des „Valhalla“-DLCs für „God of War Ragnarök“ nominiert wurde. McCreary ist in der Kategorie kein Unbekannter: Er war bereits bei den letzten beiden Verleihungen für „God of War Ragnörok“ sowie „Call of Duty: Vanguard“ nominiert und ist damit der erste Komponist, der dreimal in Folge in dieser Kategorie vertreten ist.

Die Nominierungsliste wird abgerundet durch „Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord“, ein Remake des Rollenspiel-Klassikers von 1981. Der Soundtrack wurde von der erfahrenen Komponistin Winifred Phillips gestaltet, die bereits mit mehreren Auszeichnungen bedacht wurde.

Die Übersicht über die Nominierten:

Avatar: Frontiers of Pandora – Pinar Toprak, Komponistin

– Pinar Toprak, Komponistin God of War Ragnarök: Valhalla – Bear McCreary, Komponist

– Bear McCreary, Komponist Marvels Spider-Man 2 – John Paesano, Komponist

– John Paesano, Komponist Star Wars Outlaws – Wilbert Roget, II, Komponist

– Wilbert Roget, II, Komponist Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord – Winifred Phillips, Komponistin

Neue Regeln für die Kategorie

Für die diesjährigen Nominierungen hat die Recording Academy Anpassungen an den Auswahlkriterien vorgenommen. Laut offiziellen Angaben können nun auch Werke nominiert werden, deren Originalversionen in einem früheren Jahr veröffentlicht wurden, sofern mehr als die Hälfte des Musikmaterials innerhalb des aktuellen Nominierungszeitraums erschienen ist.

Diese Änderung erlaubt es, auch DLCs und saisonale Erweiterungen in die Kategorie aufzunehmen. Von dieser Anpassung profitiert insbesondere der „God of War Ragnarök: Valhalla“-DLC.

Die Gewinner der Grammy Awards 2025 werden am 2. Februar 2025 in Los Angeles gekürt. Die Entscheidung über den besten Videospiel-Soundtrack trifft eine Jury der Recording Academy, bestehend aus Musikschaffenden wie Künstlern, Produzenten und Toningenieuren.

