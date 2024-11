LEGO Horizon Adventures: Singender Donnerkiefer stimmt uns auf den nahenden Release ein

In dieser Woche bieten Guerrilla Games und Studio Gobo allen interessierten Spielern die Möglichkeit, die Welt von „Horizon“ aus einem neuen Blickwinkel zu erleben.

Die Rede ist natürlich von „LEGO Horizon Adventures“, mit dem die Abenteuer von Aloy den Sprung in die Welt von LEGO unternehmen. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte PlayStation einen weiteren Trailer zu „LEGO Horizon Adventures“ zur Ansicht bereit. Dieser zeigt Aloy in Aktion und ermöglicht uns zudem einen Blick auf die LEGO-Version eines Donnerkiefers, der einen unterhaltsamen Auftritt hat.

Wie der Trailer verdeutlicht, geht es in der LEGO-Umsetzung von „Horizon“ nicht ganz so ernst zur Sache wie in der Hauptreihe. Schließlich soll sich „LEGO Horizon Adventures“ auch an ein jüngeres Publikum richten.

Deutlich anspruchsvoller als bisherige LEGO-Titel?

Auch wenn das LEGO-Abenteuer von Aloy durchaus für ein jüngeres Publikum geeignet ist, wird sich „Horizon Adventures“ spielerisch ein wenig von anderen LEGO-Titeln abheben. Vor allem die Zeit der eher anspruchslosen Kämpfe soll vorbei sein.

Laut diversen Vorschauen orientiert sich „LEGO Horizon Adventures“ nämlich mehr an den „Horizon“-Titeln als den zahlreichen LEGO-Spielen.

Dies fällt vor allem im Bereich der Bosskämpfe auf, die in „LEGO Horizon Adventures“ durchaus knackig ausfallen und mehr Strategie voraussetzen können, als es in anderen LEGO-Spielen der Fall war. Besiegt ihr die Gegner, sammelt ihr Erfahrungspunkte und Goldbarren, mit denen ihr Aloy individuell weiterentwickeln könnt.

Auch hier fällt „LEGO Horizon Adventures“ etwas komplexer aus als die letzten LEGO-Titel.

Wie steht es um den Umfang?

Bezüglich der Spielzeit von „LEGO Horizon Adventures“ führte Guerrilla Games vor wenigen Wochen aus, dass wir etwa acht Stunden benötigen werden, um die Kampagne abzuschließen.

Wer sämtliche Geheimnisse entdecken und alle optionalen Inhalte freischalten beziehungsweise meistern möchte, wird etwas länger beschäftigt sein.

Das LEGO-Abenteuer von Aloy bietet euch insgesamt 24 Trophäen, die auf ihre Freischaltung warten. Was ihr leisten müsst, um euch die begehrte Platin-Trophäe zu sichern, verraten wir euch hier.

„LEGO Horizon Adventures“ erscheint am Donnerstag, den 14. November 2024 für den PC, die PS5 und die Switch.

