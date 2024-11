Neowiz Games: 8-Millionen-Deal mit Zakazane abgeschlossen – RPG geplant

Neowiz Games arbeitet momentan nicht nur am Nachfolger zu „Lies of P“, sondern agiert zukünftig auch als Publisher eines externen Videospiels. Hierbei handelt es sich um ein Noir-Western-RPG, das sich an Einzelspieler richtet. Im Fokus steht ein Sheriff, der in einer abgelegenen Bergbaustadt einen kniffligen Fall lösen muss.

Für die Entwicklung ist das polnische Studio Zakazane verantwortlich. Die dort tätigen Entwickler werden hiermit ihr Debüt-Projekt abliefern. Nun haben sie eine Kooperation mit Neowiz Games abgeschlossen, die etwa acht Millionen US-Dollar wert ist.

Aktiv auf der Suche nach talentierten Entwicklern

Co-CEO Seung-Cheol Kim hat sich zu dieser Partnerschaft folgendermaßen geäußert: „Neowiz hat es sich zur Aufgabe gemacht, bemerkenswerte, storygetriebene Spiele zu entwickeln, die Spieler auf der ganzen Welt ansprechen, und wir sind aktiv auf der Suche nach talentierten Entwicklern, die eine Leidenschaft für gut ausgearbeitete Geschichten haben.“

Das erwähnte RPG soll eine „wichtige Ergänzung“ des Portfolios von Neowiz sein. Es spiegelt die Ambition wider, dauerhafte Franchises für die Konsolen und den PC zu entwickeln.

Gemeinsam werden wir eine Marke schaffen, die Qualität und Storytelling vereint und die Spieler über Jahre hinweg begeistern wird. Neowiz Games über das kommende Western-RPG

Von Zakazane meldete sich CEO Jan Barkowicz zu Wort. Als sie die Demo den Neowiz-Verantwortlichen gezeigt haben, sollen diese sofort begeistert gewesen sein. Beide Parteien verstehen, dass Spiele für Menschen auf einer persönlichen Ebene wichtig werden können, was sie zu kulturellen Werken und einem guten Geschäft macht.

Mehrere erfahrene Entwickler, unter anderem von CD Projekt RED und 11 Bit Studios, sind bei Zakazane beschäftigt. Vor dem Deal mit Neowiz erhielt das Studio bereits eine Vorabinvestition in Höhe von eine Million US-Dollar, um die erste Entwicklung einzuleiten. Wir sind jedenfalls gespannt, was aus ihrem Debütprojekt letztendlich wird.

Die Unterstützung der „Lies of P“-Entwickler ist schon mal ein gutes Zeichen. Immerhin hat das Studio aus Südkorea mit ihrem Soulslike-Spiel aus dem vergangenen Jahr abgeliefert. Sowohl die Presse als auch die User waren überwiegend zufrieden, was sich in der hohen Zahl von sieben Millionen erreichten Spielern widerspiegelt. In absehbarer Zeit wird auf diesen Erfolg mit einem DLC aufgebaut. Zu einem unbekannten Zeitpunkt folgt dann das anfangs erwähnte Sequel.

