Overwatch Classic: Zeitlich limitierter Retro-Modus bringt Teil 1 zurück

Schon ab dem morgigen Dienstag führt Blizzard Entertainment einen neuen Spielmodus in „Overwatch 2“ ein. Damit kehrt das Entwicklerstudio zu den Wurzeln des Helden-Shooters zurück. Viel Spaß im Jahr 2016!

Statt 5v5 müsst ihr euch in 6v6-Matches beweisen, die deutlich chaotischer ablaufen. Euer Team besteht aus zwei Tanks, zwei Damage Dealern und zwei Supportern. In der modernen Ausrichtung ist es nur ein Tank, was vielen Spielern nicht gefällt.

Heute stehen 41 Helden zur Auswahl, damals waren es nur 21. Demnach dürft ihr nur die damaligen Launch-Charaktere spielen. Eine Helden- und Rollenbegrenzung existiert vorerst nicht, kommt aber in einigen Tagen hinzu. Wegen der angestrebten Nostalgie sind Skins ebenfalls nicht inbegriffen.

Die spielbaren Charaktere von Overwatch Classic

Offensive Helden

Cassidy

Genji

Pharah

Reaper

Soldier 76

Tracer

Defensive Helden

Bastion

Hanzo

Junkrat

Mei

Torbjörn

Widowmaker

Tanks

D.Va

Reinhardt

Roadhog

Winston

Zarya

Supporter

Lucio

Mercy

Symmetra

Zenyatta

Gespielt werden vier verschiedene Modi auf den zwölf Launch-Maps. Allerdings sind die Reworks der Karten enthalten, weshalb ihr nicht die Ursprungsfassungen spielt.

Alle Modi und Karten von Overwatch Classic

Angriff

Hanamura

Temple of Anubis

Volskaya Industries

Kontrolle

Ilios

Lijang Tower

Nepal

Eskorte

Dorado

Route 66

Watchpoint: Gibraltar

Hybrid

Hollywood

King’s Row

Numbani

Dieses Event ist vom 12. November bis zum 2. Dezember verfügbar. Es hat nichts mit den neulich angekündigten Plänen zu tun, das 6v6-Format in der nächsten Season zu testen, um es eventuell zurückzubringen. Wahrscheinlich wird dieses Event aber irgendwann nochmal durchgeführt.

„Overwatch 2“ an sich ist auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One kostenlos spielbar.

Der offizielle Trailer zu „Overwatch Classic“:

