Palworld: Weiterer Verkauf soll unterbunden werden – Pocketpair nennt Details zu Nintendos Klage

In einem Update nannte Pocketpair weitere Details zur Klage, die Nintendo gegen "Palworld" einreichte. Laut dem Studio enthält die Klage eine drastische Forderung, da Nintendo den weiteren Verkauf beziehungsweise Vertrieb von "Palworld" unterbinden möchte.

Schon kurz nach dem Release von „Palworld“ Anfang des Jahres gingen Experten davon aus, dass die offensichtlichen Ähnlichkeiten der Pals zu diversen Pokémon eine rechtliche Reaktion Nintendos nach sich ziehen werden.

Mitte September war es dann so weit und Nintendo reichte in der Tat eine Klage gegen „Palworld“ beziehungsweise die Entwickler von Pocketpair ein. Zur Überraschung vieler ging es Nintendo dabei nicht um das Aussehen der Pals und ihre offensichtlichen Ähnlichkeiten zu den Pokémon.

Stattdessen soll Pocketpair mit „Palworld“ gleich mehrere Patente von Nintendo verletzt haben. In einem Update nannte Pocketpair weitere Details zu der Klage, die beim Bezirksgericht Tokio eingereicht wurde.

Pocketpair soll drei Patente verletzt haben

Wie das Team hinter „Palworld“ angibt, wirft Nintendo Pocketpair vor, insgesamt drei Patente verletzt zu haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Nintendo die besagten Patente zwischen Februar und Juli 2024 und somit nach der Veröffentlichung von „Palworld“ anmeldete.

Laut Pocketpair drehen sich die Patente um Technologien und Features, die Nintendo und The Pokémon Company für die „Pokémon“-Reihe entwickelten. Darunter das Fangen von Monstern oder das Reiten auf den diversen Pokémon.

Weiter gibt Pocketpair an, dass es sowohl Nintendo als auch The Pokémon Company um eine finanzielle Entschädigung geht. Laut der Klage fordern beide Unternehmen eine Strafzahlung in Höhe von fünf Millionen Yen oder umgerechnet 30.445 Euro pro Kläger.

Des Weiteren pocht Nintendos Rechtsabteilung auf „Schadenersatz“ und „Zinsen aufgrund des Zahlungsverzugs“.

Vertrieb von Palworld soll eingestellt werden

Während die von Nintendo geforderten Strafzahlungen angesichts des kommerziellen Erfolges von „Palworld“ überschaubar anmuten, fällt eine weitere Forderung Nintendos deutlich drastischer aus.

Im Rahmen der Klage soll Pocketpair nämlich dazu gezwungen werden, den weiteren Vertrieb beziehungsweise Verkauf von „Palworld“ einzustellen. Verständlich also, dass Pocketpair in seinem Update zur Klage darauf hinweist, dass sich das Studio gegen die Klage von Nintendo wehren und „für seine Rechte kämpfen möchte“.

„Palworld“ erschien im Januar zunächst für den PC sowie die Xbox-Konsolen und entwickelte sich mit mehreren Millionen Spielern in den ersten Tagen zum ersten großen Überraschungshit des Jahres 2024.

Ende September folgte zudem eine Umsetzung für die PS5.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren