Silent Hill 2 Remake: Spieler klagen über Probleme auf der PS5 Pro, aber Konami schweigt

In den vergangenen Tagen klagten die Spieler über technische Probleme, die auftreten, wenn sie das Remake zum Horror-Klassiker "Silent Hill 2" auf der PS5 Pro spielen. Unklar ist leider weiterhin, wann mit einer Lösung der Probleme zu rechnen ist.

Mit der PS5 Pro erschien vor rund eineinhalb Wochen eine leistungsstärkere Version der PS5. Wie kurz vor dem Launch der neuen Konsole bestätigt wurde, gehört auch das Remake zu „Silent Hill 2“ zu den Titeln, die für die PS5 Pro optimiert werden sollen.

Da Konami beziehungsweise Bloober Team noch keinen konkreten Termin nannten, ist allerdings unklar, wann der PS5 Pro-Patch zum Remake von „Silent Hill 2“ erscheint. Doch nicht nur das Stillschweigen zum PS5 Pro-Update stößt der Community sauer auf. Erschwerend kommt hinzu, dass die Spieler über technische Probleme klagen, die auftreten, wenn sie das Remake von „Silent Hill 2“ auf der neuen Sony-Konsole spielen.

Im Detail geht es um die Reflexionen auf der PS5 Pro, die laut den Spielern fehlerhaft dargestellt werden und den gelungenen Gesamteindruck, den „Silent Hill 2“ noch auf den Standard-PS5-Modellen hinterließ, komplett zerstören.

Nutzer schildern ihre Eindrücke

Auf Plattformen wie Reddit oder X (ehemals Twitter) beschreiben die Nutzer die Probleme auf der PS5 Pro. Ein Spieler führte aus: „Im Qualitäts-Modus läuft es immer noch mit 30 FPS. Der Performance-Modus läuft mit 60 FPS. Allerdings sind hier alle Reflexionen kaputt. Es sieht aus wie die unscharfen Wandtextur-Effekte aus Silent Hill 3 auf der PS2.“

„Es ist die Standard-PS5-Version, die direkt auf der PS5 Pro-Hardware läuft. Ohne dass die Entwickler auch nur einen Blick darauf geworfen haben. Ich hoffe, es kommt bald ein Patch. Aber das ist einfach eine beschämende Erfahrung. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, das nach einer langen Arbeitswoche auf meiner neuen Pro zu spielen.“

Die Aussagen zu den falsch dargestellten Reflexionen auf der PS5 Pro werden in den sozialen Medien von zahlreichen Spielern bestätigt. Während ein Teil der Community für die technischen Probleme durchaus Verständnis aufbringt, ist es vor allem die Kommunikation seitens Konami beziehungsweise Bloober Team, die aktuell für Frust sorgt.

Eine offizielle Stellungnahme zu den technischen Problemen des „Silent Hill 2“-Remakes auf der PS5 Pro steht nämlich weiterhin aus.

Beiträge der Spieler werden kurzerhand ignoriert

Auf mangelnde Hinweise seitens der Nutzer können sich Konami oder Bloober Team nicht berufen. Wie ein Blick auf den offiziellen X-Kanal der „Silent Hill“-Reihe verdeutlicht, wiesen die PS5 Pro-Besitzer unter verschiedenen Beiträgen zum Remake von „Silent Hill 2“ immer wieder auf die technischen Probleme hin.

Auf eine Antwort der Verantwortlichen warten die Spieler aber bis heute.

Ein Nutzer fasst seinen Frust folgendermaßen zusammen: „Selbst wenn ich das Spiel in diesem Zustand spielen würde, habe ich das Gefühl, dass es im Laufe des Spiels nur noch schlimmer werden würde und ich am Ende noch wütender wäre. Also 70 US-Dollar zum Fenster rausgeworfen, weil es immer noch nicht gefixt wurde“.

„Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Spiel erst nach den Feiertagen spielen kann, bei dem Tempo, das Konami und Bloober momentan an den Tag legen…“

Sollte eine offizielle Stellungnahme zu der Problematik folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

