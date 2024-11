Dynasty Warriors Origins: Demo inkl. PS5 Pro-Support ist da – Trailer stellt Features vor

In dieser Woche versorgten uns Koei Tecmo und Omega Force mit einem Gameplay-Trailer zu "Dynasty Warriors: Origins", in dem ausführlich auf die spielerischen Features eingegangen wird. Ergänzend dazu wurde auch eine Demo zum Anfang 2025 erscheinenden Action-Titel veröffentlicht.

Update: Die Demo zu „Dynasty Warriors: Origins“ hat inzwischen den PlayStation-Store erreicht und kann wie versprochen kostenlos auf die PS5 geladen werden.

Spieler, die in den Titel hineinschnuppern möchten, werden hier fündig.

Koei Tecmo weist darauf hin:

Die Schwierigkeit und andere Einstellungen können angepasst werden.

Einige Elemente der Demoversion können vom endgültigen Spiel abweichen.

Ursprüngliche Meldung vom 19. November 2024: Mit „Dynasty Warriors: Origins“ möchten die Entwickler von Omega Force zu den strategischen Schlachten zurückkehren, die die langlebige Reihe vor allem in ihren ersten Jahren auszeichneten.

Um den Spielern schon jetzt einen Eindruck davon zu vermitteln, wie das Ganze in der Praxis aussieht, kündigten Koei Tecmo und Omega Force eine kostenlose Demo zu „Dynasty Warriors: Origins“ an. Die Probefassung erscheint bereits am kommenden Donnerstag, den 21. November 2024. In der Demo nehmt ihr an der Schlacht am Sishui-Tor teil, die uns kürzlich in einer ausführlichen Gameplay-Präsentation vorgestellt wurde.

Die Anspielfassung zu „Dynasty Warriors: Origins“ räumt euch den Zugriff auf vier Waffen wie Schwerter ein, ermöglicht einen ersten Blick auf die neuen Fähigkeiten und bietet zudem unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und das Beste daran: Genau wie das Hauptspiel ist die Demo für die PS5 Pro optimiert.

Trailer beleuchtet die Gameplay-Features

Passend zum nahenden Release der Demo stellten Koei Tecmo und Omega Force einen neuen Trailer zu „Dynasty Warriors: Origins“ zur Ansicht bereit. Das Video bringt es auf eine Länge von knapp sechs Minuten und geht ausführlich auf die wichtigsten Gameplay-Features ein.

Beispielsweise verrät der Trailer, dass ihr in den Massenschlachten auf unterschiedliche Strategien zurückgreifen könnt, um dynamisch auf das Kampfgeschehen zu reagieren und das Glück auf dem Schlachtfeld zu euren Gunsten zu beeinflussen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Motivation und die Moral eurer Mitstreiter. Damit eure Armee auf dem Schlachtfeld effektiv agieren kann, müsst ihr dafür sorgen, dass die Moral stets ausreichend hoch bleibt. Des Weiteren ist es natürlich möglich, im Laufe der Kampagne eure Waffen kontinuierlich zu verbessern.

Gleichzeitig greift ihr auf unterschiedliche Fähigkeiten zurück, mit denen ihr euren Charakter individuell anpassen und auf die vor euch liegenden Herausforderungen zuschneiden könnt.

Diese Ziele verfolgen die Entwickler

Laut den Machern von Omega Force soll „Dynasty Warriors: Origins“ nicht nur für spielerisch frischen Wind sorgen. Gleichzeitig geht es dem Team darum, uns die bislang größten Massenschlachten der Serie mit über 10.000 Soldaten gleichzeitig zu liefern.

Dies sei auch der Grund, warum der Action-Titel nur für die aktuelle Hardware erscheint. Die alten Konsolen PS4 und Xbox One gehen aus technischen Gründen leer aus.

„Seit dem allerersten Spiel der aktuellen Dynasty Warriors-Reihe, also ab Dynasty Warriors 2, ist das Thema taktische Action. Wir wollten dies wirklich in seiner vollen Ausprägung zum Ausdruck bringen“, so Serienproduzent Tomkohiko Sho im Oktober.

„Das ist eines der wichtigsten Merkmale der Serie. Ich denke, dass in den letzten zehn Jahren der Dynasty Warriors-Serie, seit Dynasty Warriors 9 und den neueren Spielen, der taktische Teil etwas zu kurz gekommen ist. Es wurde sich mehr auf Action konzentriert.“

„Dynasty Warriors: Origins“ erscheint am 17. Januar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

