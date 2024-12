PlayStation Wrap-Up 2024: Persönliche Statistiken für PS5 & PS4 verfügbar – Update

In der letzten Woche gab Sony bekannt, dass der alljährliche PlayStation Wrap-Up 2024 zurückkehren wird. Dieser liefert euch diverse interessante Statistiken zum zurückliegenden Jahr mit eurer PS5 oder eurer PS4.

Zu den Statistiken, die im PlayStation Wrap-Up erhoben werden, gehören unter anderem eure Spielzeit oder die Titel, mit denen ihr in diesem Jahr die meiste Zeit verbracht habt. Auch interessante Statistiken zu den von euch gesammelten Trophäen stellen die Verantwortlichen von Sony in Aussicht.

Update: Die Statistiken sind mittlerweile auf der unten verlinkten Webseite einsehbar. Allerdings berichten Nutzer von Startproblemen wie Login-Schwierigkeiten und dergleichen.

Update 2: Nachdem sich die Probleme zugespitzt hatten, wurde die Wrap-Up-Übersicht vom Netz genommen. Sony verweist darauf, dass sie „bald wieder da sind“, was auch nach Stunden nicht passiert ist.

Wie das Unternehmen in der vergangenen Woche bekannt gab, startet der PlayStation Wrap-Up 2024 am heutigen Dienstag, den 10. Dezember 2024.

PlayStation Wrap-Up wird heute freigeschaltet

Unklar ist aktuell noch, zu welcher Uhrzeit Sony den diesjährigen Rückblick freischaltet. Daher solltet ihr euer E-Mail-Postfach im Auge behalten. Im Laufe des Tages wird Sony nämlich die Links verschicken, die es euch ermöglichen, eure PlayStation-Statistiken des Jahres 2024 mit Freunden und anderen Spielern zu teilen.

Solltet ihr aktuell noch keine E-Mail-Benachrichtigungen von PlayStation erhalten, könnt ihr die Funktion in euren Account-Einstellungen aktivieren. Eine weitere Möglichkeit, an euren Jahresrückblick zu gelangen, ist die offizielle Website.

Dort müsst ihr nach der Freischaltung des PlayStation Wrap-Ups lediglich die folgenden Schritte ausführen.

So sichert ihr euch den Jahresrückblick:

Ruft die offizielle Website auf, sobald diese vollständig online geht.

auf, sobald diese vollständig online geht. Loggt euch mit eurem PSN-Account ein.

Anschließend wird euch eure Statistik für das Jahr 2024 angezeigt.

Beim Jahresrückblick handelt es sich übrigens nicht um das einzige Special, über das sich die PlayStation-Community in diesen Tagen freuen darf.

Des Weiteren beging Sony den 30. Geburtstag der originalen PlayStation mit exklusiven Designs für die PS5. Darunter dem ikonischen Boot-Vorgang der ersten PlayStation.

Während die Designs an sich bei der Community sehr gut ankamen, sorgte ein anderer Aspekt in den letzten Tagen für reichlich Kritik. So entschied sich Sony nämlich dazu, die besagten Designs lediglich über einen begrenzten Zeitraum anzubieten.

Ob das Feedback der Spieler dazu führt, dass die Verantwortlichen von Sony diese Entscheidung noch einmal überdenken, bleibt abzuwarten.

