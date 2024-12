Arma Reforger: PS5-Version samt Pro-Support überraschend veröffentlicht

In den Nachmittagsstunden des heutigen 12. Dezember sendete der dedizierte „Arma“-YouTube-Kanal von Bohemia Interactive überraschend einen Livestream. Moderiert wurde er von dem Duo Evan Vischi („Arma“-Marketing Manager) und Natalia Agafonova (Executive Producer). Die Neuigkeit aus den Hallen des Studios hinter „DayZ“ kam mindestens so unerwartet wie die Sendung an sich.

So teilten die beiden sichtlich erfreuten Gesichter den PlayStation-5-Release von „Arma Reforger“ mit – laut PS-Store-Eintrag samt PS5-Pro-Verbesserungen. Und anstatt auf einen bestimmten Termin zu verweisen, enthielt bereits die Video-Beschreibung einen Link zum schon veröffentlichten Militär-Shooter im PlayStation Store. Der Vollpreis wird hier nicht fällig, sondern ein mittlerer Betrag von 40 Euro.

Die besonders schnelle PS5-Kundschaft schlug unmittelbar nach dem Livestream zu und hat der Kriegssimulation derweil eine ordentliche Shop-Bewertung beschert. Zum Zeitpunkt des Schreibens ergab sich hier ein Score von 4.84 von 5 möglichen Punkten. Die Rezensionen überschritten dabei soeben die Hunderter-Grenze.

Was genau ist Arma Reforger?

„Arma Reforger“ dient sozusagen als Brückenschlag zwischen „Arma 3“ und dem in der Entwicklung befindlichen „Arma 4“. Zuerst wurde der Shooter am 17. Mai 2022 auf dem PC im Early Access veröffentlicht; am 16. November 2023 folgte dann die Vollversion.

Die Handlung ist im Kalten Krieg der 1980er Jahre angesiedelt und spielt auf der fiktiven Insel Everon. Bei Kennern von „Operation Flashpoint“ lässt dieser Name eine Glocke läuten. Die 51 Quadratkilometer große Insel bietet eine vielfältige Landschaft aus Wäldern, Flüssen, Seen und abgelegenen Dörfern.

Der Fokus von „Arma Reforger“ liegt auf den Multiplayer-Modi, die da wären:

Conflict: In diesem Modus kämpfen Spieler entweder als Soldaten der US-Armee oder der sowjetischen Streitkräfte um die Kontrolle strategischer Positionen auf der Insel.

Game Master: Ein Echtzeit-Editor, in dem sich eigene Missionen und Szenarien erstellen lassen, um diese in Echtzeit für andere Spieler zu leiten.

Es gibt auch Neuigkeiten zu „Arma 4“:

Somit ist „Arma Reforger“ seit heute für PC (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Für ältere Konsolen wie Xbox One und PlayStation 4 ist der beliebte Inselkampf nicht erschienen.

