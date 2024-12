Call of Duty 2026: Gerüchte sagen Wall-Running und neu aufgelegte MW3-Karten voraus

Auf Activision Blizzard ist bekanntlich Verlass, was den Release-Rhythmus der „Call of Duty“-Reihe betrifft und so erwartet uns Jahr für Jahr ein neuer Teil der erfolgreichen Shooter-Serie. Das wird auch 2026 der Fall sein. Aber abgesehen von der Tatsache, dass sich Infinity Ward für die Entwicklung verantwortlich zeichnen wird, sind bislang noch keine Informationen zu „Call of Duty 2026“ bekannt. Doch jetzt hat der bekannte CoD-Experte TheGhostOfHope neue Gerüchte in Umlauf gebracht.

Rückkehr des Wall-Runnings und MW3-Karten

Demnach soll Infinity Ward für „Call of Duty 2026“ das beliebte Wall-Running-Feature zurückbringen, welches im Rahmen der Reihe sein Debüt erstmals in „Call of Duty: Black Ops 3“ feierte. Außerdem soll auch das jüngst eingeführte Omnimovement-System aus „Call of Duty: Black Ops 6“ beibehalten werden und könnte so in Kombination mit dem Wall-Running für eine spaßige Mischung sorgen.

Wie der Insider zudem in Erfahrung gebracht haben will, plant Infinity Ward für „Call of Duty 2026“ auch einen Großteil der Mehrspieler-Karten aus dem 2011 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zu verwenden und neu aufzulegen. Neben den Remaster-Maps soll es selbstverständlich aber auch brandneue Karten geben.

What I am hearing about Infinity Ward's next game:



Infinity Ward's next game is currently scheduled for late 2026.



Infinity Ward will be utilizing Omnimovement and Wall Running (Which is currently rumored to be a feature in COD2025 as well) in their game.



— Hope (@TheGhostOfHope) December 12, 2024

Fortsetzung von Black Ops 2 und Qualitätssicherung durch Microsoft

Doch bevor Infinity Wards neuester „Call of Duty“-Eintrag voraussichtlich gegen Ende 2026 erscheinen wird, ist im nächsten Jahr erst einmal Entwickler Treyarch an der Reihe. Den jüngsten Gerüchten zufolge soll uns 2025 eine Fortsetzung zu „Call of Duty: Black Ops 2“ erwarten, sodass Spieler erneut in ein Zukunftsszenario um das Jahr 2030 versetzt werden. Dabei soll auch die Geschichte rund um David Mason, dem Protagonisten des 2012 veröffentlichten „Black Ops 2“, fortgeführt werden.

Außerdem wurde kürzlich darüber berichtet, dass sich Microsoft seit der Übernahme von Activision Blizzard verstärkt mit der Qualitätssicherung der „Call of Duty“-Reihe beschäftigt. So soll der Xbox-Hersteller ein neues Team unter dem Banner von Activision gegründet haben, um zukünftig die „Features und Systeme auf der Franchise-Ebene“ zu kontrollieren. Auch Vorschläge für mögliche Verbesserungen soll das Team an die zuständigen Entwickler weiterleiten.

