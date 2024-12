Elden Ring: Rekord geknackt – Spieler bezwingt NG-Plus-1000 und DLC ohne einen einzigen Treffer

„Elden Ring“ ist vor allem für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Doch einem Spieler gelang nun das schier Unmögliche: Er bezwang das Hauptspiel und den „Shadow of the Erdtree“-DLC im NG-Plus-1000, ohne auch nur einen einzigen Treffer einzustecken.

Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades stellen sich Spieler in „Elden Ring“ immer wieder neuen Herausforderungen. Dabei legte vor allem der im Juni dieses Jahres veröffentlichte „Shadow of the Erdtree“-DLC in Sachen Anspruch noch einmal eine ordentliche Schippe obendrauf.

Der YouTuber und Twitch-Streamer Skumnut schien damit jedoch keine allzu großen Probleme zu haben und schaffte nun das scheinbar Unmögliche: Ihm gelang es „Elden Ring“ inklusive der Erweiterung im 1000. Durchgang des New-Game-Plus-Modus zu beenden – mit einem Level-1-Charakter, ohne dabei auch nur einen einzigen Treffer zu kassieren.

Elden-Ring-Spieler stellt neuen Rekord auf

Die beeindruckende Leistung von Skumnut geschah allerdings nicht von jetzt auf gleich: Zuvor verbrachte der Gamer über 48 Stunden und 729 Versuche damit, sich durch das Hauptspiel und den DLC zu kämpfen. Als es ihm schließlich gelang, „Elden Ring“ inklusive „Shadow of the Erdtree“ im NG-Plus-1000 ohne einen einzigen Treffer zu beenden, stellte er damit auch einen neuen Rekord auf. Zuvor ist diese Leistung noch keinem anderen Spieler gelungen.

After 48 hours and 729 deaths, Elden Ring NG+1000 (uncapped infinite NG+ scaling) main game and DLC has been defeated at LEVEL 1. No hit every boss (its the only way)



The Climb. pic.twitter.com/UmnmrCMVBJ — skum (@skumnut) December 11, 2024

Eine weitere Tatsache macht die Errungenschaft von Skumnut zudem noch beeindruckender: In seinem Durchgang blieb er mit seinem Charakter die ganze Zeit über auf Level 1 und verzichtete somit auf die sonst üblichen Vorteile des Stufenaufstiegs. Nicht zu vergessen: Es handelte sich um den 1000. Durchgang im New-Game-Plus. Und mit jedem Durchgang in diesem Modus werden die Gegner und Bosse in „Elden Ring“ deutlich stärker – sie verfügen über mehr Gesundheit und teilen mehr Schaden aus.

„Shadow of the Erdtree“-DLC als Spiel des Jahres?

Abseits des Könnens von Skumnut zeigt seine Errungenschaft aber noch eine weitere Sache: Die Leidenschaft der Community für „Elden Ring“ ist nach wie vor ungebrochen, sodass sich die Spieler immer wieder neuen und noch härteren Herausforderungen stellen. Ob der Rekord von Skumnut so schnell geknackt werden kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Einen weiteren „Rekord“ könnte jedoch der „Shadow of the Erdtree“-DLC für Elden Ring im Rahmen der Game Awards 2024 aufstellen. So ist die Erweiterung der erste Zusatzinhalt, der jemals in der Kategorie „Spiel des Jahres“ nominiert wurde. In den vergangenen Jahren waren allerdings auch keine DLCs in dieser Kategorie zugelassen.

Ob also tatsächlich eine Erweiterung zum Spiel des Jahres 2024 gekürt wird, erfahren wir in der kommenden Nacht ab 1:30 Uhr deutscher Zeit. Dann werden die Game Awards 2024 beginnen. Eine umfangreiche Berichterstattung zur diesjährigen Preisverleihung erwartet euch natürlich auch hier auf PLAY3.DE.

