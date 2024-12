Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Verrückte Mini-Spiele im neuen Trailer vorgestellt 

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

SEGA hat einen neuen Trailer zu „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ veröffentlicht, der weitere Einblicke in das kommende Piratenabenteuer gewährt. Im Mittelpunkt stehen dabei die verrückten Nebenaktivitäten und Mini-Spiele.

Die „Yakuza“- und „Like a Dragon“-Reihe ist bekannt für ihren teils skurrilen und oftmals typisch japanischen Humor. Ein neuer Trailer zu „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ zeigt nun: Auch im kommenden Piraten-Ableger werden Fans der abgedrehten Komik wieder voll auf ihre Kosten kommen.

So haben SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku jetzt ein neues Video veröffentlicht, welches die Nebenaktivitäten und Mini-Spiele in „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ in den Fokus rückt. Und obwohl der kommende „Yakuza“-Ableger mit seinem Piraten-Setting augenscheinlich einen etwas ernsten Ton anschlägt, wird Protagonist Goro Majima abseits der Hauptgeschichte auch wieder jede Menge verrückte Dinge erleben.

Dragon Kart feiert seine Rückkehr

Neben den bekannten Dauerbrennern wie Karaoke oder Baseball wird in „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ auch das beliebte Mini-Spiel Dragon Kart zurückkehren. Sein Debüt feierte das „Mario Kart“-inspirierte Rennspektakel erstmals in „Yakuza: Like a Dragon“ und mauserte sich binnen kürzester Zeit zu einem Fan-Liebling.

Eine der umfangreichsten Nebenaktivitäten wird aber Maseru’s Love Journey darstellen. Hier gilt es eine Party für eines der Crew-Mitglieder zu schmeißen, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Wie der neue Trailer vermuten lässt, setzen die Entwickler dabei auch wieder auf FMV-Sequenzen, wie es in älteren „Yakuza“-Spielen bereits der Fall war.

Fans von Retro-Videospielen werden außerdem auch neues Futter in den virtuellen Spielhallen von „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ finden. Zu den Neuzugängen zählen neben dem Arcade-Spiel „The Ocean Hunter“ von 1998 auch die Sega-MegaDrive-Klassiker „Poseidon Wars 3-D“, „Space Harrier 3-D“ und „Star Jacker“.

Pirate Yakuza in Hawaii sollte ursprünglich ein Angelspiel werden

Wie Chefentwickler Masayoshi Yokoyama von Ryu Ga Gotoku vor geraumer Zeit in einem Interview verraten hat, wäre „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ fast nicht zustande gekommen. Ursprünglich hatten die Macher für das nächste „Yakuza“-Spin-Off eine ganz andere Idee und wollten erst ein Angelspiel entwickeln.

Die Idee wurde jedoch wieder verworfen, die Schlüsselwörter wie Schiff, Meer und Kampf aber behalten. Daraus entwickelte sich schließlich das Konzept für „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“.

Ab dem 21. Februar 2025 wird „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ schließlich erhältlich sein, nachdem der Release erst kürzlich vorgezogen wurde. Veröffentlicht wird das Piraten-Abenteuer für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Außerdem wird auch eine Deluxe-Edition erhältlich sein, die einige Extras bieten wird.

