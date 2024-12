Marvel Rivals: „26 US-Dollar für einen Skin“? Kritik an Mikrotransaktionen wird lauter

In der letzte Woche veröffentlichte NetEase Games „Marvel Rivals“ für den PC und die Konsolen. Auch wenn der kostenlos spielbare Shooter einen durchaus erfolgreichen Start hinlegte, kommt „Marvel Rivals“ nicht ohne Kritik davon.

Beispielsweise meldete sich mit Mike Ybarra kürzlich der ehemalige Präsident von Blizzard Entertainment zu Wort, der den Shooter als eine simple Kopie von „Overwatch“ bezeichnete. Doch nicht nur die offensichtlichen spielerischen Gemeinsamkeiten mit dem Blizzard-Shooter sorgten zuletzt für Kritik.

Auch die Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe, mit denen NetEase Games den Betrieb und die Weiterentwicklung von „Marvel Rivals“ finanziert, stoßen nicht nur auf Gegenliebe. Ganz im Gegenteil: Vor allem die Preise, die für bestimmte Skins oder kosmetische Gegenstände fällig werden, riefen einen Teil der Community auf den Plan.

Preise für MCU-Skins sorgen für Unverständnis

Die Kritik der Spieler dreht sich vor allem um die Skins und kosmetischen Inhalte zum Marvel Cinematic Universe. Darunter Kosmetik-Pakete zu Spider-Man und Iron-Man. Das „Spider-Man: No Way Home Bundle“-Paket beispielsweise schlägt umgerechnet mit etwa 26 US-Dollar zu Buche.

Ein stattlicher Preis für ein Paket, das neben einem Skin auf Basis von „Spider-Man: No Way Home“, ein Emote, ein Spray, eine MVP-Animation und ein Namensschild enthält. Andere Inhalte wie das „Guardians of the Galaxy“-Paket fallen sogar noch teurer aus.

„Ich weiß, das ist eine dumme Beschwerde, da man nicht gezwungen ist, sie zu kaufen. Aber sind 26 US-Dollar für einen Skin nicht ein bisschen viel?“, fragte ein Nutzer beispielsweise. Andere Spieler merken zwar an, dass kostenpflichtige Inhalte dazu führen, dass ein Spiel wie „Marvel Rivals“ in Form eines Free2Play-Titels angeboten werden kann, kritisieren aber dennoch die teilweise zu hohen Preise.

„Wenn sie auf diese Weise dafür sorgen, dass alle Helden kostenlos bleiben, ist das für mich in Ordnung. Ich brauche die Skins nicht so sehr“, ergänzte ein Spieler.

Free2Play-Shooter mit einem erfolgreichen Start

Kurz nach dem Launch von „Marvel Rivals“ nannte NetEase Games erste Zahlen zum kostenlos spielbaren Team-Shooter und sprach von einem erfolgreichen Start. Demnach erreichte das Superhelden-Spektakel bereits nach 72 Stunden die Marke von zehn Millionen Spielern.

Zum Vergleich: „Overwatch 2“ brachte es nach zehn Tagen auf 25 Millionen Spieler.

Wie ein Blick in den PlayStation Store verrät, kommt „Marvel Rivals“ bei der Community gut an. Nach etwas mehr als 30.000 Bewertungen wartet eine Nutzerwertung von stattlichen 4,65 von fünf möglichen Sternen.

„Marvel Rivals“ ist für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich und unterstützte bereits zum Launch die PS5 Pro.

