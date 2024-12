PS5-Top-10: Diese Spiele sind derzeit die Amazon-Bestseller

Videospiele eignen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk – egal, ob für einen selbst oder für andere. Doch welche Games sind dieses Jahr wohl am häufigsten gefragt und könnten potenziell am ehesten unter dem beleuchteten Baum landen?

Ein Indikator könnten die aktuellen Bestseller des Online-Händlers Amazon sein. Schließlich handelt es sich dabei um die derzeit meist bestellten PS5-Games – was nicht zuletzt attraktiven Angeboten zu verdanken ist.

Die aktuellen PS5-Top-10 bei Amazon*

Fußball, chinesische Mythologie und Abenteuer

Die Spitze der aktuellen Amazon-Bestseller bildet – wie so häufig – Electronic Arts’ Fußball-Simulation „EA Sports FC 25“. Dicht gefolgt wird der Dauerbrenner von einem frisch veröffentlichten Titel – zumindest was die physische Disk-Fassung betrifft. So schnappt sich „Black Myth: Wukong“ den derzeit zweiten Platz der Charts.

Das Schlusslicht der Top 3 bildet die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“, die mit „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ gleich zwei PS5-Remaster umfasst. Außerdem bietet Amazon das Action-Abenteuer aktuell mit einem Rabatt von 72 Prozent an, sodass ordentlich gespart werden kann.

Frische Bauernluft und jede Menge Hüpfspaß

Vor allem in Deutschland erfreut sich der „Landwirtschafts-Simulator“ einer großen Beliebtheit und so rangiert die aktuelle Ausgabe „Landwirtschafts-Simulator 25“ auf dem vierten Platz. Auf Platz 5 der Amazon-Bestseller hat sich Segas blauer Igel festgesetzt und auch hier könnt ihr aktuell Geld sparen: „Sonic Superstars“ wird für die PS5 derzeit für die Hälfte des Originalpreises angeboten.

Weiter gesprungen und gehüpft wird auch auf dem sechsten Platz – wenn auch nicht ganz so schnell. „Sackboy: A Big Adventure“ scheint aber so beliebt zu sein, dass aktuell alle Exemplare vergriffen sind.

Hogwarts, Superhelden & Samurais

Weiter geht es auf Rang 7 mit „Hogwarts Legacy“: Das Action-Abenteuer lässt euch in die magische Welt von Harry Potter und Co. eintauchen und ist momentan ebenfalls mit einer Vergünstigung von 38 Prozent bei Amazon erhältlich. Sonys Spinnenmann konnte sich auf den achten Platz schwingen: Und auch „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ lässt sich derzeit mit einem 62-prozentigen Rabatt sichern.

Welche Games zuletzt besonders häufig vorbestellt wurden, erfahrt ihr nachfolgend:

Das Ende der PS5-Top-10 bilden „Call of Duty: Black Ops 6“ auf Rang 9 – welches derzeit auch ausverkauft ist – und das PS5-exklusive Samurai-Abenteuer „Rise of the Ronin“. Für den Abstecher ins alte Japan zahlt ihr außerdem auch einen rabattierten Preis und könnt so insgesamt 67 Prozent sparen.

