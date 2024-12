Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 2 mit Ibiza und mehr gestartet – Das wird geboten

Mit sofortiger Wirkung startet das Rennspiel "Test Drive Unlimited: Solar Crown" auf allen Plattformen in die zweite Season. Neben einem neuen Schauplatz in Form von Ibiza warten weitere Inhalte und Verbesserungen auf die Spieler.

In einer Pressemitteilung wiesen Nacon und die Entwickler von KT Racing auf den Start der zweiten Season zu „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ hin.

Die zweite Season steht ab sofort zur Verfügung und bringt mit Ibiza einen neuen Schauplatz mit sich. Passend zu den kurzen und kalten Tagen könnt ihr in „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ die sonnige Insel erkunden und euch auf Ibiza neuen Herausforderungen stellen. „Bekannt für ihre festliche, kosmopolitische und multikulturelle Atmosphäre ist Ibiza das passende Ziel für einen winterlichen Kurztrip hinter dem Steuer außergewöhnlicher Autos“, so die Entwickler.

Zu den berühmten Wahrzeichen von Ibiza, die mit der zweiten Season den Weg ins Spiel finden, gehören die Kathedrale Santa Maria, der Strand Figueretas oder die Marina. Um Ibiza erkunden zu können, müsst ihr die Reputationsstufe 12 erreicht und nach der Wahl eines Clans eine vorgeschlagene Mission abgeschlossen haben.

Diese neuen Inhalte halten Einzug

Neben Ibiza und den sechs Stadtvierteln Dalt Vila, La Marina, Talamanca, Can Bernat, Figueretes und Can Sire warten in der zweiten Season von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ noch weitere Inhalte auf euch. Darunter der kostenlose Solar-Pass mit 25 Stufen. Zu den Belohnungen, die ihr im neuen Solar-Pass freischalten könnt, gehört der legendäre Lamborghini Diablo VT.

Ebenfalls mit von der Partie ist ein „Solar Crown“-Wettbewerb mit neuen Rennserien und Herausforderungen. Eure Aufgabe besteht darin, euch den Titel des Ibizas Solar Kings“ oder der „Ibiza Solar Queen“ zu sichern und so den prestigeträchtigen Bugatti Chiron Super Sport 300+ zu gewinnen.

Weiter geht es mit neuen Fahrzeugen, die auf interessierte Spieler warten. Darunter der Ferrari California, der Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition, die „Selene Edition“ des Alpine A110 Berlinette, die Chevrolet Corvette C1, der Alfa Romeo 4C Spider, der Abarth 500 oder der W Motors Fenyr Super Sport.

Quality-of-Life-Verbesserungen runden die neue Season ab

Neben den neuen Inhalten umfasst die zweite Season von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ spielerische Verbesserungen wie eine Lenkradrotation von bis zu 1080° oder einen neu ausbalancierten Schwierigkeitsgrad. Zudem weist Nacon in der heutigen Pressemitteilung darauf hin, dass das Rennspiel die PS5 Pro unterstützt.

Laut Nacon wurde der Titel „für die PS5 Pro optimiert und bietet eine verbesserte Auflösung in beiden Grafikmodi: 1440p/60FPS im Leistungsmodus und 2160p TAA Upscaling/30FPS im Qualitätsmodus.“

„KT Racing arbeitet weiterhin daran, das Spiel sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC zu optimieren und neue, von der Community gewünschte Funktionen einzubauen. Daher wurden die ursprünglichen Pläne für Season 3 angepasst, um von der Community erwartete Funktionen und Inhalte früher zu integrieren. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben“, kündigte der Publisher abschließend an.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erschien im September für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

