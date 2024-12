The Game Awards 2024: Livestream mit Ankündigungen und Enthüllungen hier anschauen

Auf den The Game Awards 2024 kommt die Gamesbranche in dieser Woche noch einmal zusammen und blickt auf ein ereignisreiches Videospieljahr 2024 zurück.

Traditionell kürt eine erfahrene Fachjury im Rahmen der The Game Awards die besten Spiele des Jahres. Darüber hinaus dürfen wir uns 2024 genau wie in den letzten Jahren auf diverse Präsentationen und Ankündigungen freuen. Auch die eine oder andere Überraschung dürfte uns ins Haus stehen.

Wer die The Game Awards 2024 live mitverfolgen möchte, kann dies auf diversen Plattformen wie Youtube, Twitch oder TikTok tun. Den offiziellen Youtube-Stream haben wir nachfolgend für euch eingebunden.

Los geht es heute Nacht um 1:30 Uhr.

Welche Titel sind in diesem Jahr nominiert?

Der Fokus der Veranstaltung liegt natürlich auf der Vergabe der jährlichen Awards. 2024 werden erneut die besten Spiele in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Für die Auszeichnung des Spiels des Jahres wurden in diesem Jahr Hochkaräter wie „Astro Bot“, „Final Fantasy 7: Rebirth“ oder der „Shadow of the Erdtree“-DLC zu „Elden Ring“ nominiert.

Vor allem die Nominierung eines DLCs wie „Shadow of the Erdtree“ für den Game of the Year-Award sorgte in den letzten Wochen für reichlich Gesprächsstoff.

Zu den weiteren Kategorien, in denen die Game Awards 2024 verliehen werden, gehören das beste Multiplayer-Spiel des Jahres, eine Auszeichnung für das beste langfristig unterstützte Spiel oder Awards für die beste Geschichte, den besten Soundtrack und die beste Performance eines Darstellers.

Die komplette Liste mit allen Nominierten findet ihr hier.

Diese Spiele bekommen wir zu sehen

Neben der Verleihung der diversen Awards sind traditionell Enthüllungen und Ankündigungen ein wichtiger Bestandteil der The Game Awards. Da wird 2024 natürlich keine Ausnahme bilden.

Die ersten Titel, die wir auf den The Game Awards 2024 zu Gesicht bekommen, bestätigten die Publisher beziehungsweise Entwickler in den letzten Tagen.

Darunter die Gameplay-Enthüllungen zu Gearbox‘ Loot-Shooter „Borderlands 4“ oder „Mafia: The Old Country“, das aktuell bei Hangar 13 entsteht. Auch der finale Download-Charakter der ersten Season von „Tekken 8“ wird auf den The Game Awards 2024 angekündigt beziehungsweise vorgestellt.

Zudem wird Hideo Kojima in diesem Jahr zugegen sein und einen der Preise verleihen. Hat die japanische Designer-Legende möglicherweise auch „Death Stranding 2“ im Gepäck? Im Laufe der heutigen Nacht erfahren wir mehr.

