Half-Life 3: G-Man kündigt „unerwartete Überraschungen“ für 2025 an

20 Jahre sind seit der Veröffentlichung von „Half-Life 2“ bereits vergangen, doch möglicherweise könnte 2025 endlich die offizielle Ankündigung von „Half-Life 3“ mit sich bringen. Nachdem in den letzten Monaten immer mehr Gerüchte zu Valves Ego-Shooter aufgetaucht waren, meldete sich nun der Synchronsprecher des G-Man seit über vier Jahren erstmals wieder zu Wort und kündigte prompt ein paar „unerwartete Überraschungen“ für das neue Jahr an.

Neuigkeiten zu Half-Life 3 im neuen Jahr?

So veröffentlichte Mike Shapiro, der dem bekannten G-Man in der Vergangenheit seine Stimme lieh, zum ersten Mal seit 2020 einen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Darin teilte er ein mysteriöses Video, in dem er über das noch frische Jahr 2025 sprach und sich erfreut darüber zeigte, so viele Fans zu sehen und zu hören. Begleitet wurde das Video mit Bildern aus Shapiros Musikalbum.

Schließlich sagte er, dass das nächste Vierteljahrhundert hoffentlich so viele unerwartete Überraschungen bringen wird, wie die letzten 25 Jahre. Außerdem wies er darauf hin, dass man sich im neuen Jahr sehen werde. Besonders interessant wird der Beitrag letztendlich aber durch die markierten Hashtags: „Half-Life“, „Valve“ und „2025“. Gut möglich, dass Shapiro als Synchronsprecher bereits mehr weiß und wir 2025 tatsächlich mit Neuigkeiten zu „Half-Life 3“ rechnen können.

Half-Life 3 soll intern bereits spielbar sein

Dass die Entwicklung von „Half-Life 3“ gute Fortschritte machen würde, behauptete zuletzt auch der bekannte Leaker und Dataminer Gabe Follower. Seinen Quellen zufolge soll Valve den Ego-Shooter intern bereits ausgiebig testen, während neben den Entwicklern mittlerweile auch Familien und Freunde in die Tests mit einbezogen werden. Demnach scheint sich „Half-Life 3“ offenbar in einem fortgeschrittenen, gut spielbaren Zustand zu befinden. Laut Gabe Follower sei es in jedem Fall „eine ziemlich wichtige Phase für das Projekt.“

Das letzte Spiel von Valve wurde mit „Half-Life: Alyx“ im März 2020 veröffentlicht, welches ursprünglich für die hauseigene VR-Brille Index entwickelt wurde. Im Anschluss wurde der Shooter aber auch für Headsets von Vive oder Oculus verfügbar gemacht. Gerüchten zufolge könnte „Half-Life: Alyx“ auch für die PSVR 2 erscheinen, doch Besitzer des PlayStation-Headsets gingen bislang noch leer aus.

