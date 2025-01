The Last of Us 2: „Das beste Spiel aller Zeiten“ – Naughty Dog-Hit hat einen prominenten Fan

The Last of Us 2:

Bis heute zählt "The Last of Us: Part 2" zu den besten Titeln des kalifornischen Entwicklerstudios Naughty Dog. Mit dem US-amerikanischen Rapper Kanye West teilte kürzlich ein bekannter Musiker seine Begeisterung über den Nachfolger.

Im Juni 2020 veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog „The Last of Us: Part 2“ für die PS4. Auch wenn die Handlung des düsteren Abenteuers für die eine oder andere Kontroverse sorgte, gehört der Nachfolger laut Meinung der Kritiker zu den bislang besten Werken des kalifornischen Studios.

Im Januar 2024 ließ Naughty Dog ein technisch überarbeitetes PS5-Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ folgen, das einen prominenten Fan hat. Über seinen offiziellen Instagram-Account meldete sich kürzlich nämlich der US-amerikanische Rapper und Musikproduzent Kanye West zu Wort und teilte seine Eindrücke zur PS5-Neuauflage von „The Last of Us: Part 2“.

Vor allem der Schwierigkeitsgrad „Überlebender“, der die Spieler vor eine besonders knackige Herausforderung stellt, habe Kanye West tief im Spiel versinken und ihn begeistert zurückgelassen.

Rapper spricht vom besten Spiel aller Zeiten

Alles in allem sieht er in „The Last of Us: Part 2“ nicht weniger als „das beste Spiel aller Zeiten“, wie der Rapper meint. Gleichzeitig betonte Kanye West, dass es sich bei dieser Aussage um seine persönliche Meinung und nicht etwa eine bezahlte Werbung zu dem Naughty Dog-Hit handelt.

„The Last of Us 2 im Survivor-Modus lässt mich den ganzen Tag an einem einzigen Level verbringen. Mit Abstand das beste Spiel, das bisher gemacht wurde. Dies ist kein gesponserter Post“, so der Rapper.

Das letzte große Update zu „The Last of Us: Part 2 Remastered“ erschien unter der Versionsbezeichnung 1.2.0 im Oktober 2024. Neben diversen kleinen Bugfixes umfasste das Update eine Unterstützung der PS5 Pro.

Auf der PS5 Pro wurde unter anderem ein neuer Rendering-Modus hinzugefügt, der Gebrauch von der Upscaling-Technik PSSR macht. Was es mit dem neuen Grafikmodus im Detail auf sich hat, verraten wir euch hier.

Wie geht es mit The Last of Us weiter?

Auch wenn sich die Community in der Vergangenheit immer wieder für einen dritten Teil der „The Last of Us“-Reihe einsetzte, ist nach wie vor unklar, ob und in welcher Form es mit der erfolgreichen Serie weitergehen wird. Auf absehbare Zeit sollten wir aber wohl nicht mit konkreten Informationen zu diesem Thema rechnen.

Stattdessen liegt der Fokus von Naughty Dog derzeit auf dem neuen Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das das Studio auf den The Game Awards 2024 im Dezember ankündigte.

Leer gehen Fans von „The Last of Us“ in den nächsten Monaten dennoch nicht aus. So soll im Frühjahr die zweite Staffel der gefeierten HBO-Serie zu „The Last of Us“ an den Start gegen. Ein konkreter Termin steht zwar noch aus, dürfte angesichts des nahenden Starts der zweiten Season aber in den nächsten Wochen folgen.

Zudem erreichte uns im letzten Monat das Gerücht, dass die dritte Staffel früher als von vielen erwartet folgen könnte.

