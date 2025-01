The First Berserker Khazan: Hardcore-RPG gratis spielen – Demo angekündigt

Bevor „The First Berserker Khazan“ im März 2025 erscheinen wird, bekommen interessierte Spieler schon in Kürze die Gelegenheit, das vielversprechende Action-Rollenspiel im Anime-Look kostenlos auszuprobieren. So kündigte Entwickler Neople bereits im Rahmen der Game Awards 2024 eine Demo zu „The First Berserker Khazan“ an. Nun erinnerten die Macher noch einmal daran, dass die Probierfassung bereits in der nächsten Woche erscheinen wird.

Demo zu „The First Berserker Khazan“ ab 16. Januar 2025

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die Demo zu „The First Berserker Khazan“ ab dem 16. Januar 2025 zum kostenlosen Download bereitstehen wird. Und auch eine genaue Startzeit wurde genannt: Demnach können Spieler ab 16 Uhr Ausschau nach der Testversion halten, die sowohl für PS5, als auch für Xbox Series X/S und den PC verfügbar sein wird und zeitlich unbegrenzt gespielt werden kann.

DEMO will be available from January 16, 2025, at 15:00 (UTC) with no end date scheduled. Meet #Khazan on PlayStation5, Xbox Series X|S, and STEAM next week. pic.twitter.com/he3J3RPC0e — The First Berserker: Khazan (@PlayKhazan) January 10, 2025

Welchen Inhalt die Demo von „The First Berserker Khazan“ konkret bieten wird, haben Entwickler Neople und Publisher Nexon noch nicht verraten. Möglicherweise könnte derselbe Abschnitt enthalten sein, der bereits im Rahmen der geschlossenen Beta im Oktober des letzten Jahres gespielt werden konnte. Ob der Fortschritt aus der Demo ins Hauptspiel übernommen werden kann, steht ebenfalls noch nicht fest.

Vollversion erscheint im März 2025

Ab dem 27. März 2025 wird „The First Berserker Khazan“ schließlich erhältlich sein. Geplant ist der Release für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer sich im Vorfeld für eine Vorbestellung des Action-RPGs entscheidet, darf sich außerdem über ein paar Pre-Order-Boni freuen. Dazu zählt auch das Rüstungsset „Gefallener Stern“, welches hilfreiche Bonus-Effekte wie beispielsweise mehr Ausdauer und Lebenskraft gewährt.

„The First Berserker Khazan“ lässt Spieler in die Rolle des titelgebenden Helden schlüpfen, der fälschlicherweise des Verrats beschuldigt und ins Exil geschickt wird. Um zurückzufordern, was ihm genommen wurde, begibt sich Khazan auf einen blutigen Rachefeldzug gegen mächtige Gegner und Bosse. Für die knallharten Kämpfe haben sich die Entwickler unter anderem von From Softwares beliebten Souls-Spielen inspirieren lassen. Zuletzt wurde aber auch ein Easy-Modus für „The First Berserker Khazan“ getestet, um möglichst viele Spieler abholen zu können.

