Titan Quest 2: Beta-Build des Action-RPGs geleakt – Gameplay-Videos im Umlauf

„Titan Quest 2“ befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll als Konkurrenz zu „Diablo 4“ und „Path of Exile 2“ das Genre der Action-RPGs bereichern. Doch nun scheint eine Betaversion des Spiels durch einen Leak an die Öffentlichkeit gelangt zu sein, wodurch entsprechende Gameplay-Videos die Runde machen.