75 Prozent Rabatt: Monsterjäger-Action für PS4 & PS5 zum Bestpreis im PS Store

Als hätte uns Weihnachten nicht bereits das letzte Hemd gekostet, lockt Sony noch immer mit teils starken Rabatten in den PlayStation Store. Die sogenannten „Januar-Angebote“ werden noch bis zum 18. Januar um 0.59 Uhr Gelegenheit bieten, den einen oder anderen Titel besonders niedrigpreisig abzugreifen.

Zu den verlockendsten Angeboten zählt eine Erweiterung, die von Nutzern des PS Stores derzeit mit 4,9 von 5 möglichen Punkten bewertet wird: „Monster Hunter Rise: Sunbreak“. Sie wurde am 28. April 2023 veröffentlicht und ist normalerweise mit rund 40 Euro stattlich bepreist. Nun aber wird ein hoher Rabatt von 75 Prozent auf den DLC gewährt, was sehr attraktive 9,99 Euro ergibt.

Um „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ spielen zu können, benötigt ihr natürlich das Basisspiel. Dieses könnt ihr gegenwärtig zum gleichen Preis, also 9,99 Euro, einsacken. Dagegen befindet sich die Bundle Edition, die sowohl das Basisspiel als auch den DLC enthält, momentan nicht im Angebot. Hier würden deshalb knapp 60 Euro fällig.

Neue Ränge, Monster und Gebiete

Für diejenigen, die sich die Frage stellen, ob sich die Anschaffung des Zusatzinhalts lohnt, fassen wir kurz die wichtigsten Neuerungen von „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ zusammen. Enthalten sind im Wesentlichen neue Gebiete, Monster und Gameplay-Mechaniken, die da wären:

Neue Gebiete

Elgado-Außenposten: Ein neuer Hub-Bereich.

Ein neuer Hub-Bereich. Dschungel und Zitadelle: Neue Jagdgebiete mit abwechslungsreichen Biomen.

Weitere Ränge

Einführung von Meisterrang-Quests, die noch stärkere Monster und schwierigere Herausforderungen bieten.

Zusätzliche Monster

Neuzugänge umfassen den vampirartigen Malzeno (Flaggschiff-Monster), Lunagaron, Garangolm sowie mehrere Rückkehrer aus früheren Teilen der Serie.

Switch Skills

Verbesserte Kampffähigkeiten und die Möglichkeit, zwischen Sets zu wechseln, um flexibel auf die jeweilige Kampfsituation reagieren zu können.

Die Schlacht geht weiter

Außerdem erweitert „Sunbreak“ die Handlung von „Monster Hunter Rise“. Nach den Ereignissen des Hauptspiels müsst ihr euch im DLC nach Elgado begeben, ein Außenposten in einem weit entfernten Land. Auch dort bedroht eine Monsterplage das Gleichgewicht der Natur – und es obliegt euch, die Ordnung wiederherzustellen.

Während sich das Basisspiel auch an unerfahrene Monsterjäger richtet, soll „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ vor allem erfahrene Spieler bedienen. Die in der Erweiterung enthaltenen Quests sind also insgesamt herausfordernder. Neben den PS5- und PS4-Fassungen von „Monster Hunter Rise“ existieren auch Versionen des Spiels für Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

