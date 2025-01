Ender Magnolia – Bloom in the Mist: „Man braucht nur ein Soulslike pro Jahr. Das sollte ein FromSoft-Spiel sein“ – Entwickler zum Schwierigkeitsgrad

Ender Magnolia - Bloom in the Mist:

In dieser Woche erschien mit „Ender Magnolia: Bloom in the Mist“ der Nachfolger des Metroidvania-Hits „Ender Lilies“. Im Vergleich zum Vorgänger bieten die Entwickler jedoch einen verringerten Schwierigkeitsgrad an, da die Macher der Meinung sind, man bräuchte „nur ein Soulslike pro Jahr. Das sollte ein FromSoftware-Spiel sein.“