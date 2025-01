Kingdom Come Deliverance 2: Jetzt mit Bonus und Rabatt vorbestellen

Kingdom Come Deliverance 2:

„Kingdom Come: Deliverance 2“ wird in der nächsten Woche erscheinen und ab dem 4. Februar 2025 sowohl in digitaler als auch physischer Form erhältlich sein. Letztere bietet die Wahl zwischen drei verschiedenen Editionen, während erste Händler bereits einen kleinen Rabatt und Vorbesteller-Boni bieten.