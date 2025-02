Absurdaverse: GTA-Mitschöpfer Dan Houser enthüllt neues Spieluniversum

Mit „Absurdaverse“ hat Dan Houser, Gründer von Rockstar Games und Mitschöpfer der „GTA“-Reihe, sein neues Spieluniversum vorgestellt. So arbeitet sein Studio Absurd Ventures derzeit an einem Action-Comedy-Adventure und weiteren Animationsprojekten, die allesamt im neuen Universum angesiedelt sein werden.

Dan Houser gründete 1998 mit seinem Bruder Sam das bekannte Entwicklerstudio Rockstar Games und war im Anschluss maßgeblich an der Weiterentwicklung der „GTA“-Reihe beteiligt. Als Hauptautor für „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ war er für zwei der erfolgreichsten Videospiele des letzten Jahrzehnts verantwortlich.

Im Jahr 2020 verließ Houser jedoch das Studio, um sich neuen Projekten zu widmen. Schließlich gründete er im vergangenen Jahr sein ein neues und in Kalifornien ansässiges Studio unter dem Namen Absurd Ventures. Mit „Absurdaverse“ wurde nun auch das Spieluniversum enthüllt, welches in Zukunft zahlreiche Projekte beinhalten soll.

Action-Abenteuer mit Comedy-Elementen

Um einen ersten Ausblick auf das „Absurdaverse“ zu gewähren, veröffentlichten Houser und sein Team eine erste Illustration, die auf der offiziellen Webseite zu finden ist und rund zwanzig Charaktere aus dem neuen Universum präsentiert. Dabei handelt es sich um eine ziemlich bunte und – wie der Name schon vermuten lässt – absurde Mischung. Zu sehen sind Männer und Frauen in allen Altersgruppen, während einige der Figuren auch an den altbekannten „GTA“-Stil erinnern.

Ebenfalls dabei sind ein Wikinger, ein Zwerg und eine Art Untoter. In der dazugehörigen Mitteilung heißt es seitens der Entwickler: „Machen Sie sich darauf gefasst, einige neue Arten von Helden kennenzulernen (und sie leiden zu sehen).“ Außerdem wurde bestätigt, dass man an einer neuen „Action-Comedy-Adventure-Spiel mit origineller Story“ arbeitet, das im „Absurdaverse“ angesiedelt sein wird. Weitere Details sollen im Laufe des Jahres folgen.

Weitere Projekte über alle Medien verteilt

Neben dem Videospiel soll das „Absurdaverse“ aber noch weitere Werke hervorbringen, darunter auch mehrere Animationsprojekte. Mit „American Caper“, das als Graphic Novel beginnen wird, und „A Better Paradise“, einer Audio-Fiction-Serie, arbeitet man zudem an zwei weiteren fiktiven „Universen“.

Bereits zur Gründung von Absurd Ventures gab House bekannt, „neues geistiges Eigentum auf allen Plattformen und für alle Formate zu schaffen“. Zudem hieß es in einer damaligen Pressemitteilung: „Wir bauen Absurd Ventures auf, um neue Universen zu erschaffen und großartige Geschichten zu erzählen, wo und wie immer wir können“.

Ebenso plane man narrative Welten und Charaktere „für eine Vielzahl von Genres erschaffen, unabhängig vom Medium, für Realfilme und Animationen, Videospiele und andere interaktive Inhalte, Bücher, Graphic Novels und geskriptete Podcasts.“

