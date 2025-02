Angekurbelt durch GTA 6: Fast 5-prozentiges Wachstum und Fokus auf Premium-Spiele erwartet

Die Videospielindustrie befindet sich weiterhin in einem herausfordernden Umfeld. In den vergangenen Jahren kam es weltweit zu Entlassungen, Studio-Schließungen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich unter anderem aufgrund steigender Preise und einer eingeschränkten Kaufkraft vieler Verbraucher bemerkbar machten.

Besonders die zunehmenden Kosten für Spiele und Hardware – darunter die 800 Euro teure PS5 Pro – sind Faktoren, die das Wachstum der Branche beeinflussen. Dennoch wird für die kommenden Jahre ein Anstieg der Marktgröße erwartet.

Premium-Spiele statt Live-Service im Fokus

Ein aktueller Bericht von MiDiA Research (via Wccftech) prognostiziert für den globalen Spielemarkt bis 2031 ein stetiges, wenn auch moderates Wachstum. Insbesondere das Jahr 2025 soll inflationsbereinigt mit einem Plus von 4,6 Prozent eine Stabilisierung mit sich bringen.

„Es ist an der Zeit, sich von Überleben bis 2025 zu verabschieden und Durchhalten bis 2026 und darüber hinaus willkommen zu heißen – allerdings mit gedämpften Erwartungen an das zukünftige Wachstum in diesem reifen Markt“, so MiDiA Research.

Während zweistellige Wachstumsraten in der Branche zunehmend unwahrscheinlicher werden, da der Markt als ausgereift gilt, sorgen hochkarätige Neuerscheinungen dem Bericht nach für positive Impulse. Dazu gehören unter anderem „GTA 6“, „Monster Hunter Wilds“ sowie kommende Titel für die neue Nintendo-Konsole.

Die Analysten gehen davon aus, dass der Markt zunehmend auf Premium-Spiele statt auf Live-Service-Modelle setzt. Damit werden sich auch die Ausgaben der Verbraucher verschieben: In-Game-Käufe, die in den letzten Jahren eine zentrale Rolle spielten, sollen bis 2031 auf 67 Prozent der Umsätze zurückgehen.

Mobiles Gaming bleibt laut der Analyse ein bedeutender Faktor für den Markt. Der Anteil an den weltweiten Softwareumsätzen liegt bei 54 Prozent. Allerdings werden Premium-Titel, insbesondere AAA-Veröffentlichungen, als maßgeblicher Treiber für das Wachstum des Marktes angesehen.

Spiele wie „Civilization 7“ und „Assassin’s Creed Shadows“, die ebenfalls 2025 erscheinen, sollen diesen Trend unterstützen, während in den vergangenen Monaten immer deutlicher wurde, dass Live-Service-Games bis auf wenige Ausnahmen keine Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen sind. “Concord” legte eine Bruchlandung hin. Und erst in dieser Woche wurde bekannt, dass “MultiVersus” vor dem Ende steht:

GTA 6 und die Sache mit den Preiserhöhungen

Mit „GTA 6“ erscheint voraussichtlich eines der umsatzstärksten Spiele der kommenden Jahre. Bereits vor dem Release wird erwartet, dass der Titel einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben wird.

Analyst Matthew Ball sieht darin eine Chance für die Branche – insbesondere in Bezug auf die Einnahmen der Publisher. Er argumentiert, dass ein Blockbuster-Titel wie „GTA 6“ eine neue Preisgrenze etablieren und Take-Two Interactive den Preis auf 80 oder sogar 100 Dollar erhöhen könnte.

Take-Two gehörte bereits im Jahr 2020 zu den ersten Unternehmen, die den Standardpreis für Spiele von 60 auf 70 US-Dollar erhöhten. Weitere Unternehmen zogen nach. Eine erneute Preisanpassung könnte daher auch anderen Entwicklern und Publishern die Möglichkeit bieten, ihre Preise anzuheben.

Es ist ein Thema, das in den vergangenen Wochen ausgiebig diskutiert wurde:

Entwickler müssen intelligenter agieren

Ob eine Preiserhöhung tatsächlich umgesetzt wird, bleibt letztlich abzuwarten. In den vergangenen Jahren hatten viele Entwickler und Publisher verstärkt auf alternative Monetarisierungsstrategien gesetzt. Dazu gehören auch teure Sonder- und Sammlereditionen, die in den PSN-Vorbestellcharts oft auf den vordersten Plätzen sind. Hinzu kommen Mikrotransaktionen und Saison-Pässe.

Die Marktentwicklung der kommenden Jahre wird davon abhängen, wie sich Spieler auf neue Preisstrukturen einstellen und ob Premium-Spiele langfristig wieder stärker in den Fokus rücken.

Trotz der Herausforderungen gibt sich MiDiA-Analyst Rhys Elliott optimistisch: „Der Spielemarkt wird auch weiterhin schwierig bleiben. Und diese herausfordernden Marktbedingungen bedeuten, dass Entwickler intelligenter denken müssen, um erfolgreich zu sein. Glücklicherweise wimmelt es in der Branche von einigen der intelligentesten, kreativsten und leidenschaftlichsten Köpfe der Welt.“

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren