BioWare: Studio schrumpft auf weniger als 100 Mitarbeiter

Erst in der vergangenen Woche hatten wir darüber berichtet, dass BioWare, die aktuell an „Mass Effect 5“ arbeiten, eine Neuausrichtung ihres Studios bekannt gegeben haben. So kam es zu einem groß angelegten Stellenabbau, von dem auch mehrere Veteranen betroffen waren, die zuvor an den Spielen der „Dragon Age“– und „Mass Effect“-Reihe gearbeitet hatten.

Im Nachgang wurden die „kurzfristigen Maßnahmen ohne Substanz“ auch von einem Entwickler der „Baldur’s Gate 3“-Macher kritisiert. Welches Ausmaß die Umstrukturierungen bei BioWare tatsächlich angenommen haben, wurde nun auch in einem neuen Bericht von Branchenkenner Jason Schreier enthüllt.

Maßnahmen doch nicht nur vorübergehend

So schreibt der bekannte Bloomberg-Journalist in seinem Artikel, dass als Folge der Maßnahmen mittlerweile nicht einmal mehr 100 Mitarbeiter bei BioWare tätig sind. Noch vor zwei Jahren beschäftigte das Studio über 200 Angestellte. Als Grund für die Umstrukturierungen führte BioWare die Vorproduktionsphase von „Mass Effect 5“ an, für die lediglich ein kleines Team benötigt werde.

Aus diesem Grund habe man zahlreiche Mitarbeiter vorübergehend in neue Teams versetzt, die für Electronic Arts unter anderm an einem neuen „Skate“ und „Iron Man“-Spiel arbeiten. Wie Schreier jetzt jedoch in seinem Bericht aufdeckt, scheinen diese Maßnahmen dauerhaft zu sein. Die betroffenen Mitarbeiter seien demnach keine BioWare-Angestellten mehr. „Wenn sie in Zukunft wieder bei BioWare arbeiten wollen, müssen sie sich nach offenen Stellen umsehen und sich erneut bewerben“, so Schreier.

Ein kleines Team für Mass Effect 5

Wie Schreier außerdem erwähnte, soll das kleine Team, welches sich aktuell mit dem nächsten „Mass Effect“ beschäftigt, vorerst auch nicht weiter anwachsen. Geleitet wird die Gruppe von einem „Firmenveteranen, der die Entwicklung der Originaltrilogie sowie von Anthem aus dem Jahr 2019 beaufsichtigt hat“. In Zukunft soll das Team laut Schreier allerdings je nach Bedarf um neue Mitarbeiter erweitert werden.

Dadurch wolle BioWare den eigenen Angaben zufolge ein „ein agileres, fokussierteres Studio“ werden. Offiziell angekündigt wurde das neue „Mass Effect“ bereits vor mehr als vier Jahren. Abgesehen von einem kurzen Teaser-Trailer liegen bislang aber keine weiteren Informationen vor.

Durch den grundlegenden Neustart erhoffen sich die Entwickler, mit ihrem nächsten Projekt auf die Erfolgsspur zurückzukehren, nachdem „Dragon Age: The Veilguard“ den Erwartungen zuletzt nicht gerecht werden konnte.

