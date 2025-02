Devil May Cry: Limp Bizkit rockt durch stylische Intro-Sequenz der Netflix-Serie

In der vergangenen Woche haben die Verantwortlichen von Netflix den offiziellen Starttermin für „Devil May Cry“ verkündet. Demnach wird die Animationsserie ab dem 3. April 2025 auf der Streaming-Plattform zu sehen sein.

Um weiter auf den nahenden Release aufmerksam zu machen und die Fans in Stimmung zu bringen, steht ab sofort auch die Intro-Sequenz von „Devil May Cry“ zum Anschauen bereit. Für den passenden Soundtrack zum künstlerischen Opening-Video sorgt dabei ein echter Klassiker von Limp Bizkit.

Dante „rollt“ durchs Opening zur Animationsserie

Das Intro von „Devil May Cry“ wurde von Netflix auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht und präsentiert sich in einer stark stilisierten Optik, der perfekt zur Action von Capcoms Videospielreihe passt. Zu sehen gibt es neben Dante auch einige bekannte Waffen aus dem Spiel, darunter das magische Schwert Rebellion und das dämonische Katana Yamato, das einst von seinem Vater Sparda geschwungen wurde. Seine ikonischen Handfeuerwaffen Ebony und Ivory dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Musikalisch unterstrichen wird die Eröffnungssequenz vom Limp-Bizkit-Klassiker „Rollin’“, der das nostalgische Feeling, das die Animationsserie versprüht, nochmals hervorhebt. Ein Soundtrack, dem Dante höchstwahrscheinlich auch selbst lauschen würde, wenn er sich auf die Dämonenjagd begibt. Im Vergleich zum Intro wird der Zeichenstil der Serie allerdings weniger auffällig sein und sich eher an einem traditionellen Anime-Look orientieren.

Details zur Handlung noch unbekannt

So wird sich für die Produktion von „Devil May Cry“ das bekannte Studio Mir aus Südkorea verantwortlich zeichnen. Die Zeichentrick- und Animationsschmiede machte in der Vergangenheit bereits durch weitere Netflix-Werke wie „DOTA: Dragon’s Blood“ und „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ auf sich aufmerksam. Auch der kommende Animationsfilm „The Witcher: Sirens of the Deep“, der ab dem 11. Februar 2025 exklusiv auf Netflix zu sehen sein wird, stammt von Studio Mir.

Führender Kopf hinter „Devil May Cry“ ist der Filmproduzent Adi Shankar, der zuletzt auch an den Netflix-Serien „Castlevania“ und „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“ beteiligt war. Für sein neuestes Werk versprach er bereits, eine der besten Produktionen im gesamten Netflix-Katalog zu erschaffen.

Was die Handlung von „Devil May Cry“ betrifft, liegen bislang noch keine konkreten Details vor. Fest steht nur, dass böse Kräfte ein Portal zwischen der Welt der Menschen und der Dämonen öffnen, was den weißhaarigen Halbdämon Dante auf den Plan ruft. Unterstützung bekommt er von seinem Bruder Vergil und der Dämonenjägerin Lady.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry, Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren