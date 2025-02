Far Cry New Dawn: 60 FPS für PS5 und Xbox Series X/S – Update angekündigt

Far Cry New Dawn:

Der Release von „Far Cry: New Dawn“ erfolgte bereits vor sechs Jahren, doch nichtsdestotrotz hat Ubisoft nun aus heiterem Himmel ein neues Update für den Ego-Shooter angekündigt, dass eine willkommene Änderung an der Technik des Spiels vornehmen wird.

So wird es sich bei der Aktualisierung um ein 60-FPS-Patch für „Far Cry: New Dawn“ handeln, der für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S ausgerollt werden wird. Einen genauen Termin nannte Ubisoft bei der Ankündigung allerdings nicht.

Angekündigt wurde das Update für „Far Cry: New Dawn“ von Ubisoft über den Kurznachrichtendienst X (Twitter). Doch offenbar hatte sich der Hersteller die Ankündigung ursprünglich wohl etwas anders vorgestellt. So heißt es im Beitrag: „Nun ja … so wollten wir das nicht ankündigen. Für Far Cry New Dawn auf Xbox Series X|S gibt es ein 60-FPS-Update!“

Außerdem ergänzte Ubisoft die Information, dass man „um einen reibungslosen Rollout zu gewährleisten“, den FPS-Boost auf den Xbox-Konsolen vorübergehend deaktivieren muss. In einem zweiten Beitrag wird dann – fast schon nebensächlich – erwähnt: „Oh, und PS5-Spieler, ihr bekommt auch das 60-FPS-Update!“

Wann genau das Update ausgerollt und zum Download bereitstehen wird, verriet der Publisher nicht. Dementsprechend sollten interessierte Spieler die Update-Benachrichtigung auf ihrer Konsole im Auge behalten. Allerdings scheint es wahrscheinlich, dass es nicht mehr lange dauern wird und der Patch spätestens am 4. Februar 2025 erhältlich sein wird. An diesem Tag wird „Far Cry: New Dawn“ nämlich dem Xbox Game Pass hinzugefügt.

Ubisoft bekannt für nachträgliche Verbesserungen

„Far Cry: New Dawn“ ist nicht das erste Spiel von Ubisoft, welches bereits seit längerer Zeit erhältlich ist und plötzlich ein 60-FPS-Update erhalten hat. Der Entwickler hatte bereits in der Vergangenheit mehrere Aktualisierungen für eine Reihe älterer Spiele veröffentlicht, um im Nachhinein die Bildrate anzupassen. Dazu zählen beispielsweise auch „Assassin’s Creed: Syndicate“ und „Far Cry 5“.

„Far Cry: New Dawn“ wurde am 14. Februar 2019 für die PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Bei dem Shooter handelt es sich um ein Spin-Off des fünften Teils, dessen Geschichte 17 Jahre nach den Ereignissen aus „Far Cry 5“ in einer postapokalyptischen Version der bekannten Spielwelt angesiedelt ist.

In der Rolle eines Fremden schließen die Spieler sich einer Gruppe Überlebender an, die von einer skrupellosen und brutalen Bande terrorisiert wird. Dabei wird die gewohnte Gameplay-Mischung der Reihe geboten, bestehend aus einer frei erkundbaren Open-World, abwechslungsreichen Aktivitäten und Missionen, jeder Menge Loot, Crafting sowie actionreichen Auseinandersetzungen.

