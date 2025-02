Obsidian: Hauptautor von Fallout New Vegas und Horizon Zero Dawn kehrt zurück

John Gonzalez, der vor allem als Hauptautor von „Fallout: New Vegas“ bekannt ist und zuletzt auch am PS5-Hit „Horizon: Zero Dawn“ beteiligt war, kehrt nach 14 Jahren zu Obsidian Entertainment zurück. Dort wird er an einem neuen Rollenspiel arbeiten, bei dem es sich jedoch nicht um „Fallout: New Vegas 2“ handeln soll.

Nach 14 Jahren, verschiedensten Tätigkeiten und mehreren Projekten kehrt John Gonzalez zurück zum Anfang und schließt sich erneut dem Entwickler Obsidian Entertainment an. Dort machte er sich bereits ab dem Jahr 2008 einen Namen, als er sich in der Rolle des Hauptautors für „Fallout: New Vegas“ verantwortlich zeichnete.

Das postapokalyptische Rollenspiel gilt bis heute als eines der besten Projekte von Obsidian, sodass Gonzalez Rückkehr für die Fans sehr erfreulich sein dürfte. Wie er in seinem LinkedIn-Profil verrät, übernimmt er ab sofort die Position des Creative Directors. Auf ein „Fallout: New Vegas 2“ sollten die Spieler allerdings nicht hoffen.

Über Monolith und Guerrilla zurück zum Anfang

Gonzalez begann seine Karriere ursprünglich bei Ubisoft, wo er an dem Echtzeit-Strategiespiel „Tom Clancy’s EndWar“ arbeitete. Doch nach zwei Jahren kehrte er dem französischen Hersteller den Rücken und heuerte bei Obsidian Entertainment an. Obwohl er dort ebenfalls nur zwei Jahre verbrachte, hatte er als leitender Autor einen großen Einfluss auf „Fallout: New Vegas“. So zeichnete er sich für die Quests und Dialoge verantwortlich, während bekannte Charaktere wie Mr. House und Yes-Man aus seiner Feder stammen.

Im Anschluss arbeitete er zweieinhalb Jahre als leitender Narrative Designer bei Monolith Productions, die am Action-Abenteuer „Mittelerde: Mordors Schatten“ arbeiteten. Schließlich ging es nach Guerrilla Games, wo er am PS5-Hit „Horizon: Zero Dawn“ als Narrative Director mitwirkte. Danach widmete er sich einigen kleinen Projekten und seinem Videospielroman „God Mode“.

Gonzalez dementiert New Vegas 2

Nun ist Gonzalez zurück bei Obsidian Entertainment, die mittlerweile ein Teil von Microsofts Xbox Game Studios sind. Wie er in einem Beitrag auf seinem LinkedIn-Profil verriet, sei er „für aufregende Zeiten“ zurückgekehrt, ohne dabei näher ins Detail zu gehen. Hoffnung auf ein mögliches „Fallout: New Vegas 2“ sollten sich die Fans aber nicht machen. „Nein, es ist nicht FNV2“, gab der Entwickler zu verstehen.

Höchstwahrscheinlich wird Gonzalez am nächsten Projekt des Studios mitwirken. Aktuell arbeitet Obsidian am Rollenspiel „Avowed“, das bereits am 18. Februar 2025 für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. Ebenfalls in der Entwicklung befindet sich „The Outer Worlds 2“, eine Fortsetzung zum 2019 veröffentlichten und von den Kritikern gefeierten Sci-Fi-Rollenspiel. Der Release ist für 2025 geplant – möglicherweise könnte Gonzalez hier noch seine Finger ins Spiel bekommen.

