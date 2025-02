Undying: PS5-Version naht – Termin bestätigt

Das Zombie-Survival-Spiel „Undying“ erscheint in Kürze für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Veröffentlichung folgt auf die PC-Version, die bereits 2021 in den Early Access startete.

Die Welt von „Undying“ ist düster und herausfordernd. Inmitten einer Zombie-Apokalypse kämpfen die Spieler ums Überleben, während sie sich auf eine emotionale Reise begeben. Nach dem erfolgreichen Start auf dem PC (und der Switch in Japan) steht die Veröffentlichung für weitere Plattformen bevor.

Release-Termin und Plattformen bestätigt

Wie Publisher Skystone Games und Entwickler Vanimals bekannt gaben, erscheint „Undying“ am 11. Februar 2025 weltweit für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch (außerhalb Japans). Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Zuvor wurde das Spiel am 19. Oktober 2021 im Early Access für PC veröffentlicht, bevor es am 7. Dezember 2023 als vollständige Version erschien. Eine Switch-Fassung folgte im Juli 2024 zunächst in Japan.

„Undying“ kombiniert eine emotionale Story mit klassischen Survival-Elementen. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Anling, die mit einer tödlichen Zombie-Infektion kämpft. Ihr oberstes Ziel ist es, ihren Sohn Cody auf das Leben in dieser neuen, gefährlichen Welt vorzubereiten.

Dabei müssen begrenzte Ressourcen effizient verwaltet werden, um die Infektion zu verlangsamen und gleichzeitig Hunger und Durst zu überleben. Das Spiel setzt auf ein Top-Down-Perspektivendesign mit einem Tag/Nacht-Zyklus. Die Spielwelt ist teilweise zufallsgeneriert, wodurch jeder Durchgang neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zudem gibt es in „Undying“ zahlreiche NPCs, mit denen interagiert werden kann. Cody lernt durch die Interaktion mit Anling und entwickelt sich mit dem Fortschritt des Spiels weiter – von der Kochkunst bis hin zu Kampf- und Handwerksfähigkeiten.

„Undying“ setzt auf eine stilisierte Low-Poly-Optik und legt den Fokus auf eine dichte Atmosphäre und strategisches Überleben. Neben der Story spielen auch Erkundung und Crafting eine entscheidende Rolle.

Dabei müssen Spieler Ressourcen effizient nutzen, um nützliche Werkzeuge, Waffen und Hilfsmittel herzustellen. Die 14 Hauptschauplätze sind variabel angeordnet, während zufällige Ereignisse in unsicheren Gebieten für unvorhersehbare Situationen sorgen.

Mit der Veröffentlichung auf PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erreicht „Undying“ nun eine noch breitere Spielerschaft. Im PlayStation-Store kann der Titel auf die Wunschliste gepackt werden.

