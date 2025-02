Borderlands 4: Noch mehr Loot – Entwickler versprechen „Milliarden von Waffen und Zubehör“

„Borderlands 4“ soll im Vergleich zu seinen Vorgängern in allen Belangen eine Portion zulegen. So versprachen die Entwickler in einem Interview nun nicht weniger als „Milliarden von Waffen und Zubehör“. Außerdem soll der kommende Shooter das vielfältigste Fähigkeitensystem der Serie bieten.

Aktuell arbeitet Gearbox Software fleißig an „Borderlands 4“, das im Rahmen der letztjährigen Game Awards im Dezember 2024 seine Premiere mit einem ersten Trailer feierte. Dabei deutete sich bereits an, dass die Entwickler mit dem Loot-Shooter die gewohnte Kost bieten werden, aber in allen Belangen noch eine Portion obendrauf legen wollen.

Zwar verzichtet Gearbox auf eine vollständige Open-World, dennoch soll die Welt von „Borderlands 4“ offener und freier als jemals zuvor ausfallen. Und auch der Loot soll auf das nächste Level gehoben werden. So versprachen die Macher nun „Milliarden von Waffen und Zubehör“.

Spieler erwartet Loot in Milliardenhöhe

Die „Borderlands“-Reihe war schon immer für vielfältigen Loot bekannt und so konnte sich bereits der zweite Teil mit seinen 17,75 Millionen Waffen einen Eintrag im Guinnessbuch der Weltrekorde sichern. Nachdem „Borderlands 3“ im Jahr bereits über eine Milliarde Schusswaffen bot, wird „Borderlands 4“ diese Zahl noch einmal übertreffen. Das bestätigte der leitende Produzent Anthony Nicholson von Gearbox Software in einem aktuellen Interview mit GamesRadar+.

„Borderlands 4 wird Milliarden von Waffen und Zubehör enthalten, die die Spieler erwerben können“, so Nicholson im Interview. Außerdem erklärte er, dass man „immer mehr Waffen, Hersteller, legendäre Waffen und Möglichkeiten zur Anpassung und Spielerentfaltung hinzufügt“. Das könnte bedeuten, dass die Macher mit dem neuen Spiel womöglich auch eine weitere Stufe der Seltenheit einführen.

Vielfältige Fähigkeiten sollen zahlreiche Builds ermöglichen

Neben der Vielzahl an Beute haben sich die Entwickler aber auch für die Fähigkeiten in „Borderlands 4“ einige Neuerungen einfallen lassen. Im selben Interview kündigte Nicholson an, dass „Borderlands 4 die tiefgreifendsten und vielfältigsten Fähigkeitenbäume aller Borderlands-Spiele bisher“ bieten würde. Dadurch wolle man den Spielern „ein beispielloses Maß an Ausdruck durch ihre Builds“ ermöglichen.

In den kommenden Wochen und Monaten können Fans laut Nicholson zudem noch weitere Informationen zu „Borderlands 4“ erwarten. Diese sollen unter anderem auch die neuen Charaktere betreffen, zu denen bislang noch keine Details vorliegen. In jedem Fall soll das Spiel „das bisher ambitionierteste Borderlands und ein bedeutender nächster Schritt in der Entwicklung des Genres sein“.

Erscheinen soll „Borderlands 4“ noch im Laufe dieses Jahres, ein genauer Release-Termin wurde bisher aber noch nicht bekannt gegeben. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Eine Gameplay-Premiere soll noch im Frühjahr 2025 erfolgen.

