Elden Ring Nightreign: FromSoftware jagt keine Trends – Entwickler über Roguelike-Elemente

Mit „Elden Ring: Nightreign“ werkelt FromSoftware aktuell an einem Multiplayer-Ableger, der unter anderem Roguelike-Elemente bieten wird. Wie die Entwickler nun in einem Interview verraten habe, jage man damit aber keinen Trends hinterher. Stattdessen stehe immer das Spielerlebnis im Mittelpunkt.

„Elden Ring: Nightreign“ wurde von Entwickler FromSoftware im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember angekündigt und wird die Spieler ein weiteres Mal in die Zwischenlande führen. Doch dieses Mal steht kein Abenteuer für Einzelspieler auf dem Plan.

Stattdessen handelt es sich bei dem kommenden Titel um einen Multiplayer-Ableger, der diverse Gameplay-Elemente miteinander vereinen wird. Dazu zählen unter anderem Roguelike- und Battle-Royale-Elemente. In einem Interview haben die Macher aber erklärt, dass man mit „Elden Ring: Nightreign“ keinen Trends hinterherjagen möchte.

Verdichtung des Spielerlebnisses lag im Fokus

Im Gespräch mit dem Magazin PCGamer (via Gamesradar) erklärte Junya Ishizaki, seines Zeichens verantwortlicher Game Director von „Elden Ring: Nightreign“, dass der kommende Koop-Ableger die unterschiedlichen Gameplay-Elemente auf eine natürliche Art und Weise angenommen habe. So wollten die Entwickler Designprobleme lösen und nicht den aktuellen Trends der Branche folgen.

„Der Fokus lag darauf, diese Erfahrung zu verdichten – die RPG-Elemente, die Erkundung, die Charakterentwicklung und das Leveln“, so Ishizaki. „Wir wollten, dass sich das alles so anfühlt, als ob es zusammenkommt und in einem Bosskampf gipfelt, aber in einer konzentrierteren Form. Für dieses neue Erfolgserlebnis, das man so in Elden Ring oder unseren vorherigen Titeln nicht finden würde, hatten wir das Gefühl, dass wir einige neue Mechaniken und einige neue Elemente hinzufügen mussten.“

Abschließend erläuterte er: „Wir haben nie wirklich die Haltung vertreten, ‚wir dürfen absolut nichts tun, was andere Unternehmen tun, oder irgendwelchen Trends folgen.‘ Daher haben wir das nicht wirklich als das Verfolgen eines Trends gesehen, sondern wir sahen diese [Roguelike-Elemente] als interessante Elemente, die gut in unser auf Multiplayer-Sessions fokussiertes Gameplay passen könnten.“

Netzwerktest startet diesen Monat

Wie sich die Koop-Partien in „Elden Ring: Nightreign“ letztendlich spielen lassen, können die Fans bereits in Kürze selbst ausprobieren. So wird noch im Februar ein Netzwerk-Test stattfinden, für den sich interessierte Spieler bereits anmelden können. Vom 14. bis zum 27. Februar 2025 wird die Testphase in festgelegten Zeitfenstern von jeweils drei Stunden durchgeführt werden. Gespielt wird auf der PS5 und Xbox Series X/S.

Da lediglich registrierte Spieler für den Netzwerk-Test von „Elden Ring: Nightreign“ zugelassen werden und kein öffentlicher Zugang möglich ist, rief das vor kurzem auch schon erste Scalper auf den Plan. Diese forderten bis zu 300 Euro für einen Code, um am Testlauf teilnehmen zu können.

Wann „Elden Ring: Nightreign“ erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Den Release-Termin behält FromSoftware aktuell noch für sich. Neben der PS5 und Xbox Series X/S wird das Multiplayer-Spin-Off außerdem auch für den PC veröffentlicht werden.

