GTA 6: Bereits komplett spielbar? Ex-Rockstar-Mitarbeiter glaubt an Release in 2025

Mit „GTA 6“ steht in diesem Jahr die wohl größte und wichtigste Veröffentlichung in der medialen Unterhaltungsbranche bevor, den es jemals gegeben hat. Vorausgesetzt, Entwickler Rockstar Games schafft es, den angestrebten Release für das Ende des Jahres einzuhalten.

Da es sich bei „GTA 6“ um ein riesiges Projekt handelt, gehen Analysten bereits davon aus, dass sich der Termin des lang erwarteten Open-World-Spektakels womöglich noch auf das kommende Jahr verschieben könnte. Ein Ex-Mitarbeiter von Rockstar glaubt jedoch, dass seine ehemaligen Kollegen den Zeitplan einhalten können.

GTA 6 sei im aktuellen Zustand bereits vollständig spielbar

Bei besagtem Ex-Mitarbeiter handelt es sich um Mike York, der von 2012 bis 2017 bei Rockstar Games tätig war und an „GTA 5“ mitwirkte. In einem Interview mit Kiwi Talkz (via Gamesradar) sprach er nun über den aktuellen Stand von „GTA 6“. Demnach glaubt er daran, dass Rockstar Games kurz vor der Zielgeraden stehe und die geplante Veröffentlichung in diesem Jahr somit klappen wird. Außerdem sei das Actionspiel in seinem aktuellen Zustand bereits spielbar.

„Natürlich machen sie wahrscheinlich noch hier und da ein paar neue Dinge oder fügen hier und da Dinge hinzu, aber ich würde annehmen, dass das Spiel jetzt wahrscheinlich spielbar ist und eine Menge Leute das Ganze von Anfang bis Ende testen“, so York. Aktuell sei das Team laut York wohl vor allem mit dem Finden und Beseitigen von Bugs beschäftigt. Und in einem Spiel wie „GTA 6“ gibt es „wahrscheinlich eine Menge Bugs“.

Ex-Rockstar-Mitarbeiter zweifelt an 60 FPS auf Konsolen

Als York noch selbst bei Rockstar Games arbeitete, habe man „GTA 5“ „den ganzen Tag, jeden Tag, ungefähr 8 bis 10 Stunden am Tag“ gespielt. Schließlich sei „ein Spiel wie GTA anders als alle anderen Spiele.“ Das habe vor allem mit der riesigen und dicht bevölkerten Spielwelt zu tun, was „GTA 6“ auch von den meisten anderen Spielen unterscheiden würde. Dementsprechend schwierig sei es für die Entwickler, sämtliche Bugs und Fehler zu finden.

Im selben Gespräch äußerte sich York außerdem auch zur technischen Umsetzung von „GTA 6“ und bezweifelte, dass das ambitionierte Actionspiel zum Release auf den Konsolen mit 60 FPS dargestellt werden würde. Möglicherweise könnte es die PS5 Pro schaffen, doch auch da habe York seine Zweifel. Stattdessen würde sich Rockstar Games auf stabile 30 Bilder pro Sekunde fokussieren, während einer späteren PC-Version keine Grenzen mehr gesetzt wären.

Wann Entwickler Rockstar Games mit neuen Details zu „GTA 6“ herausrückt, bleibt abzuwarten. Zuletzt spekulierten die Fans immer wieder, wann der nächste Trailer veröffentlicht werden könnte und stellen dabei die wildesten Theorien auf. Doch bisher haben sich die Spekulationen nicht bewahrheitet.

