Kingdom Come Deliverance 2: PS5 Pro samt PSSR, Basismodell und Xbox Series X/S in der Technik-Analyse

Die technischen Spezifikationen von “Kingdom Come: Deliverance 2" variieren je nach Konsole. Während PS5 und Xbox Series X Leistungs- und Grafikmodi bieten, muss sich die Xbox Series S mit einer festen 30-FPS-Lösung zufriedengeben. Auch die PS5 Pro umfasst nur einen Modus, der allerdings hält, was er verspricht.

Sieben Jahre nach dem ersten Teil bringt Warhorse Studios “Kingdom Come: Deliverance 2” auf die aktuelle Konsolengeneration. Die Fortsetzung schickt Spieler erneut in das Mittelalter, setzt dabei aber auf eine überarbeitete CryEngine mit dynamischen Wetter- sowie Beleuchtungssystemen.

Besonders beeindruckend sind laut einer Analyse von Digital Foundry die weitläufigen Waldgebiete. Die Verwendung von Sparse Voxel Octree Global Illumination (SVOGI) sorgt zugleich für realistische Lichtreflexionen, vor allem in Innenräumen.

Grafikmodi und Performance auf PS5 und Xbox Series X/S

Doch welche Auflösungen und Framerates werden im Fall von “Kingdom Come: Deliverance 2” erreicht? Ein Teil der Vorschau von Digtal Foundry bezieht sich auf die technischen Spezifikationen, darunter die unterschiedlichen Modi.

Auf der PS5 und der Xbox Series X gibt es zwei Grafikmodi:

1440p bei 30 FPS mit verbesserten Details bei Laub, Schatten und Umgebungsverdeckung – insbesondere bei Innendetails wie Hängepflanzen. Performance/Leistungs-Modus: 1080p bei 60 FPS für eine flüssigere Spielerfahrung, allerdings mit reduzierter Grafikqualität.

Beide Varianten nutzen AMDs FSR 2.1.2 zur Hochskalierung auf 4K (am PC kommt FSR 3.1 zum Einsatz). Während die Fidelity-Option eine detailliertere Umgebung bietet, reduziert der Performance-Modus Pop-Ins und sorgt für eine stabilere Bildrate.

Die Xbox-Series-S-Version von “Kingdom Come: Deliverance 2” verfügt hingegen nur über eine feste Variante mit 1080p und 30 FPS ohne alternative Leistungsoption. Dies bedeutet eine geringere Schärfe im Vergleich zu den höheren Modi der PS5 und Xbox Series X. Zudem sind Schattenqualität, Texturdetails und Alpha-Effekte auf der Xbox Series S reduziert, was sich besonders in Außenszenen bemerkbar macht.

PS5 Pro: Verbesserte Bildqualität und Leistung in einem Paket

Im Gegensatz zur Standard-PS5 verzichtet die PS5-Pro-Version von “Kingdom Come: Deliverance 2” auf die Wahl zwischen zwei Grafikmodi und bietet stattdessen eine einzige Option: 1296p natives Rendering, hochskaliert auf 4K mittels PSSR-Technologie. Diese Variante kombiniert die Vorteile beider Modi der Standard-PS5: eine verbesserte Bildqualität und eine weitgehend stabile 60-FPS-Leistung.

„Die gute Nachricht ist, dass all diese Extras des Fidelity-Modus standardmäßig aktiviert sind: Es gibt verbesserte Baum- und Schatten-LODs, Umgebungsverdeckung und Objektqualität – und das alles läuft mit 60 FPS statt 30 FPS, was im Wesentlichen Mark Cernys ursprünglichem Pitch für die PS5 Pro gerecht wird, indem er die Last der Wahl zwischen zwei Modi beseitigt und eine einzige Option bietet, die alles kann“, so Digital Foundry.

Verglichen mit dem Performance-Modus der PS5 liefert die PS5 Pro eine höhere Schärfe, insbesondere bei entfernten Objekten wie Gras oder der Mähne eines Pferdes. Im Vergleich zum Fidelity-Modus bleibt die Detailqualität weitgehend erhalten, wobei gelegentlich leichtes Flimmern auftritt.

Ansonsten zahle sich der Wechsel zum teureren PSSR aus, da dadurch ein ausreichend überzeugendes 4K-Bild erzeugt wird und gleichzeitig 60 FPS und alle Extras des Fidelity-Modus im Blick bleiben. Es sei ermutigend zu sehen, dass die „zusätzliche Leistung der PS5 Pro und die PSSR-Upscaling-Technologie in diesem Fall gut genutzt werden“.

Nachfolgend werden die Ergebnisse im Rahmen eines Videos beleuchtet:

Digital Foundry widmet sich der Performance von “Kingdom Come: Deliverance 2” mithilfe von Gameplay-Szenen.

Framerate-Tests und VRR-Unterstützung

Die Performance-Analyse zu “Kingdom Come: Deliverance 2” zeigt, dass die Leistungsmodi von PS5 und Xbox Series X in den meisten Szenarien stabile 60 FPS erreichen. Gelegentliche Drops treten in besonders anspruchsvollen Bereichen auf, etwa in dichten Wäldern oder bestimmten Zwischensequenzen. Hier zeigt sich ein Vorteil der PS5, die sich häufiger näher an der 60-FPS-Marke hält als die Xbox Series X, die etwas größere Einbrüche verzeichnet – sogar bis hin zur 50-FPS-Grenze.

Für Besitzer von 120-Hz-Displays mit VRR-Funktion gibt es die Möglichkeit, in “Kingdom Come: Deliverance 2” eine unbegrenzte Framerate zu nutzen. In diesem Modus liefert die Basis-PS5 die höchsten durchschnittlichen Bildraten, gefolgt von der PS5 Pro, die wiederum leicht vor der Xbox Series X liegt.

Hierbei muss berücksichtigt werden: Da die PS5 Pro grafisch höhere Fidelity-Einstellungen beibehält, erklärt sich der leichte Frameraten-Unterschied zur Standard-PS5. Die Rendering-Last ist viel höher.

Im Qualitätsmodus mit 30 FPS zeigt die PS5 erneut eine in der Regel stabile Framerate und liegt leicht vor der Xbox Series X, die in bestimmten Szenen Einbrüche bis in den 20er-Bereich zeigen kann. Während die Grafik von dieser Einstellung profitiert, sei der größte Nachteil der Verlust der Eingabereaktion – mit einer offensichtlichen Verzögerung bei jeder Aktion.

Der komplette Bericht von Digital Foundry, der deutlich mehr in die Tiefe geht, ist hier verlinkt.

Zu beachten ist: Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von “Kingdom Come: Deliverance 2” am 4. Februar 2025 bleibt abzuwarten, ob noch Optimierungen folgen. Das Mittelalter-Rollenspiel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC.

