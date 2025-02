Nintendo Direct: Letzte Show zur Switch inklusive Abschiedsgeschenk in Kürze? 

Nintendo wird im Februar aller Wahrscheinlichkeit nach eine weitere Direct-Show veranstalten. Entsprechende Gerüchte machen bereits seit geraumer Zeit die Runde. Der japanische Hersteller kündigt seine Präsentationen in der Regel jedoch erst einen Tag im Voraus an.

Doch nun sind neue Hinweise aufgetaucht, die vermuten lassen, dass sich Nintendo-Fans nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Außerdem könnte es sich bei der kommenden Direct um das letzte Event handeln, bei der die erste Switch im Mittelpunkt stehen wird. Aus diesem Grund soll Nintendo auch eine besondere Ankündigung in petto haben – eine Art Abschiedsgeschenk.

Nintendo Direct in der nächsten Woche?

Den Berichten (via Gamerant) zufolge, könnte die nächste Nintendo Direct bereits am 4. oder 5. Februar 2025 und somit schon in der kommenden Woche stattfinden. Grund zur Annahme gibt der Wartungsplan von Nintendo selbst. Wie der Switch-Hersteller auf der eigenen Webseite angibt, werden am 4. Februar von 20:30 bis 22:30 Uhr PT Wartungsarbeiten an den Switch-Benutzerdaten und -Dateiübertragungsdiensten vorgenommen.

Auf den ersten Blick scheint das nicht verdächtig, doch wie dem Famiboards-Nutzer „King“ aufgefallen ist, kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Überschneidungen zwischen den Wartungen und den Direct-Präsentationen. Auch die beiden letzten Shows im Juni 2024 und im September 2023 kollidierten mit solchen Wartungsarbeiten. Und auch im September 2022 strahlte Nintendo seine Direct nur 24 Stunden nach der Wartung der Online-Dienste aus.

Nintendo plant womöglich Abschiedsgeschenk für die Switch

Dass Nintendo tatsächlich eine neue Direct im Februar veranstalten wird, behauptete zuletzt auch der bekannte Insider „PH Brazil“, der mit seinen Leaks in der Vergangenheit schon mehrfach richtig lag. Dem Branchenkenner zufolge soll Nintendo für die Direct außerdem eine besondere Ankündigung planen – eine Art Abschiedsgeschenk für die erste Switch. Dabei soll es sich um einen neuen Ableger einer Serie handeln, die der Insider als „größeren Nischentitel“ bezeichnete.

Ohnehin könnte die nächste Direct die letzte Show von Nintendo sein, bei der die originale Switch im Fokus stehen wird. So wurde vor zwei Wochen nach langer Wartezeit endlich die Switch 2 angekündigt. Bislang stellte das Unternehmen die neue Konsole nur in einem kurzen Teaser-Video vor, während eine ausführliche Präsentation am 2. April 2025 erfolgen wird. Ein Release-Termin dürfte dann ebenfalls bekannt geben wird.

Für die erste Switch stehen allerdings noch einige große Titel aus. Nachdem im Januar mit „Donkey Kong Country Returns HD“ eine Neuauflage des beliebten Plattformers veröffentlicht wurde, erscheint im März noch das Rollenspiel-Highlight „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“. Und auch „Metroid Prime 4: Beyond“ sowie „Pokemon Legends: Z-A“ sollen noch für die Switch erscheinen.

