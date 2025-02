Perfect Dark: Wackelt das nächste Exklusivspiel? PS5-Version im Gespräch

In den letzten Tagen kam mehrfach das Gerücht auf, dass kommende Titel der Xbox Game Studios Day-One für die PS5 erscheinen. Befeuert werden die Spekulationen um Microsofts kommende Multiplattform-Strategie von einer neuen Stellenausschreibung der "Perfect Dark"-Macher von The Initiative.

2024 überdachten die Verantwortlichen von Microsoft ihre Herangehensweise an Exklusiv-Titel und veröffentlichten zunächst vier ehemals Xbox-exklusive Titel für die PS5. Darunter den Multiplayer-Dauerbrenner „Sea of Thieves“.

Nachdem mehrere bekannte Insider in den letzten Monaten davon sprachen, dass weitere Ankündigungen lediglich eine Frage der Zeit seien, kündigte Microsoft in dieser Woche den wohl erfolgreichsten Xbox-Titel der laufenden Generation für die PS5 an: Das Rennspiel „Forza Horizon 5“.

Eine Ankündigung, die die Spekulationen befeuerte, dass zukünftige große Xbox-Titel Day-One den Weg auf die PS5 finden könnten. Die neuesten Gerüchte drehen sich um das 2021 angekündigte „Perfect Dark“, das sich bei The Initiative in Entwicklung befindet.

Liefert eine Stellenausschreibung den entscheidenden Hinweis?

Klammern wir die rund drei Minuten lange Gameplay-Enthüllung aus dem letzten Jahr einmal aus, dann halten sich Microsoft und das Team von The Initiative mit konkreten Details zum neuen „Perfect Dark“ weiterhin zurück. Daher ist unklar, wann wir mit der Rückkehr von Joanna Dark rechnen dürfen.

Eine aktuelle Stellenausschreibung des in Santa Monica ansässigen Studios könnte uns jedoch ein interessantes Detail zur Release-Strategie von Microsoft verraten haben.

Wie die Community entdeckte, tauchte auf LinkedIn kürzlich eine neue Stellenausschreibung von The Initiative auf. Mit dieser sucht das US-Studio nach einem Principal Graphics Engineer. Wer einen genaueren Blick riskiert, wird in der Jobanzeige einen handfesten Hinweis auf einen möglichen PS5-Release entdecken.

So sollen mögliche Bewerber „die Skalierbarkeit der Rendering-Funktionen optimieren und sicherstellen, um mehrere Plattformen und Qualitätseinstellungen zu unterstützen.“

Zukünftige Xbox-Titel simultan für die PS5?

In dem Verweis auf die „mehreren Plattformen“ sieht ein Teil der Spieler einen möglicherweise entscheidenden Hinweis auf eine nahende Ankündigung von „Perfect Dark“ für die PS5. Möglicherweise in Form eines Day-One-Releases?

Unrealistisch mutet das Ganze zumindest nicht an, da zuletzt diverse Insider darauf hinwiesen, dass Microsofts Multiplattform-Strategie konkrete Formen annimmt.

Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „eXtas1s“ erscheint beispielsweise die „Gears of War Collection“, die überarbeitete Versionen der ursprünglichen Trilogie enthält, in Form eines Multiplattform-Titels simultan für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Selbiges soll laut dem spanischen Magazin Vandal für das neue „Fable“ gelten. Microsoft kommentierte die Berichte bislang zwar nicht, wies in Person von Gaming-Boss Phil Spencer im November jedoch darauf hin, dass es bezüglich der Multiplattform-Ausrichtung des Unternehmens „keine roten Linien mehr gebe“.

Weitere Ankündigungen für die PS5 dürften daher nur noch eine Frage der Zeit sein.

