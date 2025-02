PS Plus Essential: Sichert euch die Spiele aus dem Januar 2025, ehe sie entfernt werden

PS Plus Essential:

Anfang kommender Woche schaltet Sony Interactive Entertainment die PlayStation Plus Essential-Neuzugänge für den Februar 2025 frei. Solltet ihr euch die Spiele aus dem Januar 2025 noch nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

In dieser Woche stellte uns Sony Interactive Entertainment die neuen Titel vor, die alle Abonnenten von PlayStation Plus am kommenden Dienstag ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen dürfen.

Welche Titel im Februar 2025 den Weg in die Bibliothek von PlayStation Plus Essential finden, verraten wir euch die folgende Übersicht. Die Freischaltung der neuen Essential-Titel erfolgt am Dienstag, den 4. Februar 2025 gegen 11 Uhr unserer Zeit. Wie gehabt gilt, dass mit der Freischaltung der Neuzugänge eines Monats die Titel des Vormonats weichen müssen.

Solltet ihr die Essential-Spiele aus dem Januar 2025 noch nicht heruntergeladen haben, solltet ihr dies schnellstens nachholen. Einmal gesichert, verbleiben die Titel in eurer Bibliothek und können beliebig oft heruntergeladen und gespielt werden. So lange euer PS Plus-Abo aktiv ist, versteht sich.

PS Plus Essential: Die Titel im Januar 2025

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Veröffentlicht im Februar 2024

Metascore: 60

User-Score: 3.4

Score im PS Store: 3.81

Preis im PlayStation Store: 79,99

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.9

Score im PS Store: 4.21

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

Veröffentlicht im April 2022

Metascore: 90

User-Score: 8.3

Score im PS Store: 4.56

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Nach der Freischaltung der Essential-Titel geht es mit der offiziellen Enthüllung der Extra- und Premium-Spiele für den laufenden Monat weiter. Hier erfolgt die Enthüllung traditionell am zweiten Mittwoch eines Monats.

Im aktuellen Fall ist dies der 12. Februar 2025. Die Freischaltung der Extra-und Premium-Spiele erfolgt am Dienstag, den 18. Februar 2025.

Wie in den Vormonaten verlassen auch im Februar 2025 diverse Titel die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. In diesem Monat müssen unter anderen mehrere Ableger der Rollenspielserie „Tales of“ weichen. Eine erste Liste der Spiele, die Sony Interactive Entertainment im Februar 2025 entfernt, findet ihr hier.

Ihr seid neu in der Welt von PlayStation Plus? Dann legen wir euch abschließend unsere ausführliche Übersicht ans Herz. Diese beantwortet alle wichtige Fragen zu Themen wie den Inhalten der drei Stufen, exklusiven Features oder den Preisen.

