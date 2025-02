PS4 & PS5: Monster Hunter Wilds & mehr – Neuerscheinungen im Februar in der Übersicht

Der Februar ist endlich angekommen und er hat allerlei neue PS4- und PS5-Spiele im Gepäck. Welche neuen Spiele, die bald ihren Weg in den Handel finden, ihr genauer im Blick behalten solltet, verraten wir euch in unserer kleinen Monatsübersicht.

Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5)

Release: 4. Februar 2025

Heinrichs Abenteuer gehen weiter! Diesmal befindet er sich als Leibwächter des Edelmanns Hans Capon auf einer neuen Mission. Nachdem ihr Lager überfallen wird, sollen sich die Ereignisse jedoch schon bald überschlagen. Auf sich allein gestellt müssen die beiden Freunde nun herausfinden, wie sie ihren Auftrag doch noch erfolgreich beenden könnten. Allerdings breitet sich der Schatten des Krieges schier unaufhörlich im Königreich Böhmen aus.

Heinrich erlebt in „Kingdom Come: Deliverance 2“ ein neues aufregendes Abenteuer.

Nachdem der viel bejubelte Erstling noch ein Überraschungshit war, lastet auf „Kingdom Come: Deliverance 2“ ein großer Erwartungsdruck. Ein Umstand, der den Verantwortlichen durchaus bewusst ist und ausgehend von den ersten Previews zum Action-RPG scheinen die Macher auch an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Warhorse Studios versprechen ein filmreif inszeniertes Epos in einer authentischen Mittelalterwelt mit allerlei spielerischen Neuerungen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5)

Release: 21. Februar 2025

Goro Majima war lange als ein Mitglied der Yakuza gefürchtet. Allerdings gehören diese Zeiten schon längst der Vergangenheit an. Nach einem Schiffunglück im Pazifik hat Goro sein Gedächtnis verloren und kann sich an sein Dasein als Verbrecher dementsprechend nicht mehr erinnern. Während er seine Erinnerungen zurückerlangen will, gerät er mit Piraten und anderen Gaunern aneinander und schon bald macht er sich auf die Suche nach einem legendären Schatz!

In „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erwartet euch abgedrehte Action.

Mit dem Action-RPG „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wagt Publisher Sega mal wieder ein kleines Experiment. Mit Goro stellt ihr euch auf Hawaii eure eigene treue Piratencrew zusammen und macht mit eurem eigenen Schiff den Pazifik unsicher. Sogar an Schiffschlachten könnt ihr mit eurem Kahn teilnehmen, die dezent an die Scharmützel aus „AC4: Black Flag“ erinnern – nur mit deutlich moderneren (und abgedrehteren) Waffen an Bord.

Monster Hunter Wilds (PS5)

Release: 28. Februar 2025

Als Mitglied eines Forschungstrupps folgt euer Jäger dem Ruf des Verbotenen Landes. Folglich seid ihr nicht allein unterwegs, sondern könnt auf die Unterstützung eurer Gefährten vertrauen. Zu diesen zählen etwa eure Betreuerin Alma und ihr treuer Partner Palico. Hinzukommen die talentierte Schmiedin Gemma sowie der geheimnisvolle Junge Nata. Gemeinsam sollt ihr Nachforschungen anstellen und mehr über Natas mysteriöse Vergangenheit herausfinden.

„Monster Hunter Wilds“ verspricht ein mitreißendes Action-RPG zu werden.

Capcom möchte euch mit „Monster Hunter Wilds“ auf ein großes Abenteuer entführen, das euch vor allem mit seiner dynamischen Spielwelt in seinen Bann ziehen soll. Das just erwähnte Verbotene Land soll sich Spielern und Spielerinnen dabei von zwei ziemlich gegensätzlichen Seiten präsentieren: Einer kargen Landschaft und einer, in der das Leben gedeiht. Unterwegs müsst ihr allerlei gefährlichen Monstern sowie den mächtigen Naturgewalten selbst trotzen.

Weitere Neuerscheinungen im Februar:

Dienstag, 4. Februar 2025

Rogue Waters

Donnerstag, 6. Februar 2025

Ambulance Life: A Paramedic Simulator

Big Helmet Heroes

Luck be a Landlord

Moons of Darsalon

Dienstag, 11. Februar 2025

Sid Meier’s Civilization 7

Strategie-Fans kommen mit „Sid Meier’s Civilization 7“ auf ihre Kosten.

Donnerstag, 13. Februar 2025

Shujinkou

Urban Myth Dissolution Center

Freitag, 14. Februar 2025

Afterlove EP

Date Everything!

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2

Tomb Raider 4-5-6 Remastered

Mit „Tomb Raider 4-5-6 Remastered“ könnt ihr in liebgewonnenen Erinnerungen schwelgen.

Dienstag, 18. Februar 2025

Lost Records: Bloom & Rage Tape 1

Donnerstag, 20. Februar 2025

Stories from Sol: The Gun-Dog

Freitag, 21. Februar 2025

RPG Maker WITH

Freitag, 28. Februar 2025

Dollhouse: Behind the Broken Mirror

