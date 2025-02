PS5 & PS4: Civilization 7, Kingdom Come 2 und mehr – Neuerscheinungen der Woche

Für PlayStation-Besitzer steht die kommende Release-Woche ganz im Zeichen von Qualität – nicht Quantität. So werden zwar nicht viele neue Spiele erscheinen, aber unter anderem mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ und „Civilization 7“ umso hochkarätigere Titel.

In der kommenden Woche vom 3. bis zum 9. Februar werden lediglich an zwei Tagen neue Spiele für PlayStation 5 und ihre Vorgängerin erscheinen. Dieser Umstand könnte auf eine schwache Release-Woche hindeuten, doch dem ist ganz und gar nicht so.

Denn die wenigen frischen Titel, die in diesem Zeitraum auf den Markt kommen werden, haben es aller Voraussicht nach in sich. Rollenspiel-Freunde bekommen mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ ein neues Open-World-Epos, Strategen wird „Civilization 7“ den Schlaf rauben und Indie-Spieler könnten in „Luck be a Landlord“ das große Glück finden.

Wichtig: Zwar wird „Civilization 7“ ab dem 6. Februar 2025 spielbar sein, jedoch nur für die Besitzer einer Deluxe- oder Gründer-Edition. Diese kosten knapp 100 respektive 130 Euro. Der Publisher 2K verwendet hier also ein Advanced-Access-Modell. Der reguläre Veröffentlichungstag für „Civ 7“ ist der 11. Februar.

Neuerscheinungen der Woche vom 3. bis 9. Februar 2025

Neben den großen Namen stehen in der kommenden Woche auch noch andere nennenswerte Veröffentlichungen an. Um welche es sich dabei handelt, entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

Dienstag, 4. Februar 2025

Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5)

(PS5) Rogue Waters (PS5)

Donnerstag, 6. Februar 2025

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PS5)

(PS5) Big Helmet Heroes (PS5)

(PS5) Luck be a Landlord (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Moons of Darsalon (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Sid Meier’s Civilization 7: Deluxe/Founders Edition (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Under Defeat (PS4, PS5)

Unten folgen einige Informationen zu ausgesuchten Neuerscheinungen der Woche:

Kingdom Come: Deliverance 2

Die Fans von Open-World-Rollenspielen wissen es vielleicht schon: „Kingdom Come: Deliverance 2“ setzt die Geschichte von Heinrich von Skalitz fort, der im ersten Teil gewissermaßen dem Mörder seiner Eltern hinterherzieht. Das Sequel soll abermals ein realistisches Rollenspielerlebnis im mittelalterlichen Europa bieten und legt daher großen Wert auf historische Genauigkeit.

Fernab der Hauptquest entlässt der Entwickler Warhorse Studios die Spieler in eine detaillierte und lebendige Welt des frühen 15. Jahrhunderts. Das Kampfsystem wurde im Vergleich zum Vorgänger um Armbrüste und frühe Feuerwaffen erweitert, die auch vom Pferd aus abgefeuert werden können. Zudem führt „Kingdom Come: Deliverance 2“ neue Eigenschaften und Fähigkeiten wie Erscheinungsbild, Nötigung und Dominanz ein.

Civilization 7

Das neueste „Civilization“-Spiel ist in drei Hauptzeitalter unterteilt: Antike, Entdeckungen und Moderne. Jede Zivilisation durchläuft diese Zeitalter gleichzeitig, was die Anpassung an neue Zivilisationen in jedem Zeitalter erfordert. Erstmals in der Reihe können Führer und Zivilisationen unabhängig voneinander ausgewählt werden, was interessante Kombinationen ermöglicht. So könnte Julius Caesar etwa die Mongolen anführen.

Anstelle des traditionellen Einheitenmanagements führen Spieler nun Kommandeure mit individuellen Fertigkeitsbäumen, die sich strategisch einsetzen lassen. Darüber hinaus ermöglicht ein neues Diplomatiesystem, durch Einflussnahme Beziehungen zu anderen Zivilisationen und unabhängigen Mächten zu formen.

Aktuelles zu den Neuerscheinungen der Woche:

Luck be a Landlord

Auf dem PC erhielt dieses Roguelike-Deckbuilding-Spiel sehr positive Kritiken – nun werden auch Konsolenspieler in den Genuss des Werks kommen. „Luck be a Landlord“ kombiniert die Mechanik eines Spielautomaten mit strategischen Entscheidungen. Das Ziel ist es, genug Münzen zu sammeln, um die Miete zu bezahlen und letztendlich den Vermieter loszuwerden.

Konkret funktioniert dies so, dass dem Spielautomaten Symbole hinzugefügt werden, die über verschiedene Effekte und Synergien verfügen. Bei jedem Spin interagieren die Symbole miteinander und generieren Münzen basierend auf ihren jeweiligen Eigenschaften.

Durch das Hinzufügen neuer und das Entfernen weniger nützlicher Symbole wird das „Deck“ so optimiert, dass maximale Münzen pro Spin erzielt werden können. Obwohl „Luck be a Landlord“ einfach zu erlernen ist, erfordert es strategisches Denken und Planung, besonders im späteren Spiel.

Weitere Meldungen zu Civilization 7, Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren