PS5 & PS4: Horror-Alternative zu Dead Space jetzt für absoluten PSN-Bestpreis erhältlich

Der spirituelle Nachfolger von „Dead Space“ lässt sich für die PS5 und PS4 aktuell zum absoluten PSN-Bestpreis erstehen. So können Spieler beim Kauf von „The Callisto Protocol“ derzeit 85 Prozent sparen, während PS-Plus-Mitglieder sogar noch mehr Rabatt erhalten.

Im PlayStation Store lassen sich seit dieser Woche die sogenannten Kritiker-Angebote finden, sodass aktuell mehr als 1.300 ausgewählte PS5- und PS4-Spiele für einen deutlich günstigeren Preis zu haben sind. Dazu zählt auch ein Horror-Abenteuer, welches als geistiger Nachfolger von „Dead Space“ gilt.

Die Rede ist dabei natürlich von „The Callisto Protocol“, für dessen Entwicklung sich „Dead Space“-Schöpfer Glen Schofield und seine Striking Distance Studios verantwortlich zeichnen. Und die Ähnlichkeiten zur erfolgreichen Horror-Reihe von Electronic Arts lassen sich nicht von der Hand weisen. Nun ist der düstere Survival-Trip noch bis zum 13. Februar 2025 um 0:59 Uhr zum absoluten PSN-Bestpreis für die PS5 und PS4 erhältlich.

85 Prozent Rabatt auf The Callisto Protocol

Um den bislang besten Preis im PlayStation Store zu erzielen, wird „The Callisto Protocol“ mit einem satten Rabatt von 85 Prozent angeboten. Dadurch werden aktuell nur noch 13,99 Euro fällig. Spieler, die im Besitz einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft sind, können außerdem noch mehr Geld sparen und zahlen nur 10,49 Euro. Normalerweise werden im PS Store 69,99 Euro fällig.

Doch obwohl „The Callisto Protocol“ sich ein erfolgreiches Spiel wie „Dead Space“ zum Vorbild genommen hat und ehemalige Entwickler daran beteiligt waren, konnte der Titel nicht an die Qualität des Originals heranreichen. Das machte sich auch in den Tests bemerkbar, sodass lediglich ein Metascore von 69 Punkten vorliegt. Etwas wohlwollener fallen die Nutzerwertungen im PS Store aus. Hier vergaben 19.000 Spieler eine Bewertung von 4,02 bei maximal 5 Punkten.

Demnach kommen Genre-Fans auch trotz einiger Schwächen mit „The Callisto Protocol“ auf ihre Kosten. So wurde vor allem die beeindruckende Grafik gelobt, ebenso wie die düstere und brutale Atmosphäre, die für eine passende Horror-Stimmung sorgt. Auch das Kampfsystem, welches Nahkampf als auch Schusswaffen beinhaltet, wurde aufgrund seiner Intensität und Herausforderung gelobt.

Kritisiert wurde hingegen das lineare Leveldesign und so bietet die Spielwelt von „The Callisto Protocol“ abseits der Hauptpfade kaum Möglichkeiten zur Erkundung. Auch die Gegner, die nicht besonders intelligent agieren, bieten wenig Abwechslung. Zudem sahen einige Tester die Nähe zu „Dead Space“ kritisch, da „The Callisto Protocol“ zu wenig Neues bieten würde.

Ein Gefängnis voller gefährlicher Kreaturen

„The Callisto Protocol“ lässt Spieler im Jahr 2320 in die Rolle von Jacob Lee schlüpfen, der als Pilot eines Frachtschiffes eigentlich nur einen gewöhnlichen Job zu erledigen hat. Als er jedoch plötzlich als Insasse im Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto landet, nimmt die Geschichte eine drastische Wendung.

So wimmelt es im Gefängnis von mysteriösen, außerirdischen Kreaturen, die dort alles auf den Kopf stellen. Nun muss Lee nicht nur entkommen und um sein Überleben kämpfen, sondern auch eine geheimnisvolle Verschwörung aufdecken, die in Verbindung mit dem Gefängnis und den darin hausenden Monstern steht. Nur so kann eine große Bedrohung für die Menschheit verhindert werden.

