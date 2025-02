Sleeping Dogs: Film weiter fortgeschritten als angenommen – Shang-Chi-Star Simu Liu beteiligt

Die Arbeiten an der Kino-Adapation von „Sleeping Dogs“ könnten womöglich weiter fortgeschritten sein, als bisher angenommen wurde. Nachdem erst kürzlich das Aus des Films die Runde gemacht hatte, liegen nun neue Berichte vor, denen zufolge das Projekt definitiv in Entwicklung sei.

2012 wurde das Actionspiel „Sleeping Dogs“ für die damaligen Konsolen und den PC veröffentlicht, während 2017 eine Verfilmung des „GTA“-Konkurrenten angekündigt wurde. Doch nachdem es jahrelang still um die Kino-Adaption wurde, verkündete Schauspieler Donnie Yen vor wenigen Wochen das angebliche Aus des Films.

Doch vor ein paar Tagen meldete sich Schauspieler Simu Liu zu Wort und machte den Fans neue Hoffnung. Demnach arbeite er gemeinsam mit den Rechteinhabern daran, den „Sleeping Dogs“-Film nach wie vor auf die Leinwand zu bringen. Nun liegen weitere Berichte vor, die die Aussagen von Liu stützen.

Simu Liu als Hauptdarsteller und Produzent

So wollen die Kollegen von IGN von einer Quelle, die dem Projekt sehr nahestehen soll, in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Verfilmung von „Sleeping Dogs“ auch weiterhin in der Entwicklung befindet und die Arbeiten offenbar schon weiter fortgeschritten sind, als bisher angenommen wurde. Außerdem bestätigte die Quelle, dass Simu Liu tatsächlich am Film beteiligt ist.

Demnach soll Liu, der unter anderem als Shang-Chi aus dem Marvel-Streifen „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ bekannt ist, nicht nur die Hauptrolle in „Sleeping Dogs“ übernehmen, sondern gleichzeitig auch als Produzent fungieren. IGN hat Square Enix zudem um eine Stellungnahme gebeten, doch der Publisher und Rechteinhaber hat bislang keinen Kommentar abgegeben.

Leitung liegt bei den Videospiel-Experten von Story Kitchen

Wie IGN allerdings ebenfalls erfahren haben möchte, sei das Medienunternehmen Story Kitchen für die Leitung des Filmprojekts „Sleeping Dogs“ verantwortlich. Darüber hinaus sollen bereits ein Autor und ein großer Filmemacher beteiligt sein. Weitere Details liegen jedoch noch nicht vor. Ein möglicher Termin für den Beginn der Produktion oder für die angestrebte Veröffentlichung des Films seien laut IGN ebenfalls noch nicht bekannt.

Story Kitchen wirkte bereits in der Vergangenheit an zahlreichen Videospiel-Adaption mit und hatte unter anderem auch bei der sehr erfolgreichen Filmreihe „Sonic the Hedgehog“ und der Netflix-Animationsserie „Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft“ die Finger mit im Spiel. Zudem wurde erst vor wenigen Tagen eine Verfilmung des kommenden Rollenspiels „Clair Obscur: Expedition 33“ angekündigt.

Zusätzlich hat Story Kitchen aber noch weitere Verfilmungen von bekannten Videospiel-Marken in der Pipeline, darunter beispielsweise auch der Sega-Klassiker „Streets of Rage“, der Koop-Hit „It Takes Two“ oder Square Enix’ Action-Abenteuer „Just Cause“, für die man bereits Regisseur Ángel Manuel Soto („Blue Beetle“) gewinnen konnte.

