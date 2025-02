State of Play Februar 2025: Nächster PlayStation-Showcase in der Valentins-Woche – Bericht

Die nächste State of Play wird Sony Gerüchten zufolge im Februar 2025 veranstalten. Doch nun scheint sich der Termin des PlayStation-Showcases weiter zu konkretisieren. Einem bekannten Insider zufolge soll es bereits in der Valentins-Woche ab dem 10. Februar so weit sein.

In den letzten Jahren hat Sony jeweils in den Anfangsmonaten eine neue State of Play ausgestrahlt. Auch in diesem Jahr soll der PlayStation-Hersteller an diesem Rhythmus festhalten und den nächsten Showcase im Februar veranstalten. Das besagten zuletzt auch die jüngsten Gerüchte.

Nun scheinen sich die Vermutungen zu erhärten und auch der Termin wird konkreter. Dafür verantwortlich ist erneut der bekannte Leaker und Insider „NatetheHate“, der in der Vergangenheit mit seinen Voraussagen bereits mehrfach richtig lag. Zuletzt bestimmte er auch die Enthüllung der Nintendo Switch 2 korrekt vorher.

Insider deutet Woche für State of Play an

So fragte ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bei „NatetheHate“ nach, ob die erste State of Play dieses Jahres weiterhin für den Februar geplant sei. Darauf meldete sich der Branchenkenner zu Wort und bestätigte dies. Als ein weiterer Benutzer nach einem konkreten Termin fragte, deutete „NatetheHate“ an, dass es womöglich in der Valentins-Woche ab dem 10. Februar so weit sein könnte.

Ein exaktes Datum konnte oder wollte der Leaker allerdings nicht nennen. Sony selbst hält sich mit den offiziellen Ankündigungen zur State of Play oftmals lange zurück und bestätigt die Events in den meisten Fällen es kurz vor der Ausstrahlung. Mögliche Kandidaten für die Präsentation wären unter anderem „Death Stranding 2: On The Beach“ und „Ghost of Yotei“, die beide noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Weitere Titel für 2025 in der Hinterhand

Neben den beiden großen Highlights hat Sony für dieses Jahr aber noch weitere Titel in der Hinterhand, die möglicherweise auf der kommenden State of Play präsentiert werden könnten. Dazu zählt beispielsweise auch „Ballad of Antara“. Das düstere Fantasy-Action-RPG vom chinesischen Entwickler TipsWorks Studio wurde im Mai des vergangenen Jahres im Rahmen einer State of Play angekündigt und soll 2025 erscheinen.

Ebenfalls für 2025 und auf der jüngsten State of Play angekündigt wurde das Dark-Fantasy-Abenteuer „The Midnight Walk“, für dessen Entwicklung sich die ehemaligen „Lost in Random“-Macher verantwortlich zeichnen. Das Spiel soll für die PS5 und PS VR 2 erscheinen.

Nicht zu vergessen sind außerdem weitere Blockbuster wie „Marvel’s Wolverine“ oder Naughty Dogs neues Sci-Fi-Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“. In diesen beiden Fällen wurde jedoch noch kein Jahr für die geplante Veröffentlichung angegeben, sodass sich ein Auftritt auf der kommenden State of Play auch nicht aufdrängt.

Doch Sony ist bekanntlich immer für eine Überraschung gut und zuletzt tauchte auch ein Gerücht zu „Marvel’s Wolverine“ auf, dass ein Release womöglich 2025 erfolgen könnte.

