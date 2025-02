Assassin’s Creed Shadows: Achtung Spoiler – Hentai-Website sorgt für massiven Leak

„Assassin’s Creed: Shadows“ ist von einem Leak betroffen und so ist das offizielle Artbook zum kommenden Action-Adventure bereits jetzt im Internet gelandet. Dabei liefert das digitale Buch jede Menge Informationen zu den Charakteren und zur Spielwelt, sodass auch Spoiler enthalten sind.

„Assassin’s Creed: Shadows“ wurde im Vorfeld seiner Veröffentlichung Opfer eines Leaks. So ist nun das offizielle Artbook zum Spiel im Internet gelandet, nachdem es auf einer Hentai-Website für Erwachsene hochgeladen wurde.

Da das digitale Buch unzählige Informationen und Bilder zu den Charakteren, der Handlung und der Welt von „Assassin’s Creed: Shadows“ enthält, machen ab sofort auch erste Spoiler die Runde. Spieler, die völlig unvoreingenommen in das kommende Abenteuer starten wollen, sollten dementsprechend vorsichtig sein.

Artbook auf Hentai-Seite aufgetaucht

An dieser Stelle werden wir das geleakte Artbook von „Assassin’s Creed: Shadows“ und auch die entsprechende Hentai-Website selbstverständlich nicht verlinken. Dennoch ist davon auszugehen, dass das Material in der nächsten Zeit auch auf anderen Seiten oder in den sozialen Medien auftauchen wird. Deshalb sollten sich interessierte Spieler, die „Assassin’s Creed: Shadows“ ohne tiefergehendes Vorwissen beginnen möchten, vor etwaigen Spoilern besonders in Acht nehmen.

Weshalb das Artbook ausgerechnet auf einer Hentai-Website hochgeladen wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich ist der Grund, dass sich die Betreiber ohnehin nicht um Urheberrechte oder Ähnliches scheren und den Umgang mit sensiblem Material gewohnt sind. Dazu kommt, dass die betreffende Website von Benutzern geleitet wird. Dadurch kann so gut wie alles hochgeladen werden – ohne dass es jemanden kümmert.

Release nicht mehr weit entfernt

Bis „Assassin’s Creed: Shadows“ erhältlich sein wird, müssen Spieler sich ohnehin nicht mehr allzu lange gedulden. Nachdem es in der Vergangenheit bereits zu mehrfachen Verschiebungen gekommen war, wird der Release nun am 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen. Dabei wird das Action-Adventure in mehreren Editionen erhältlich sein, die allesamt unterschiedliche Extras bieten und ab sofort vorbestellt werden können.

Ubisoft hofft, dass es mit „Assassin’s Creed: Shadows“ gelingen wird, an die alten Erfolge der Reihe anknüpfen zu können. Aus diesem Grund haben die Entwickler auch zahlreiche Änderungen vorgenommen und unter anderem die Stealth-Mechaniken und auch das Kletter-System verbessert. Auch die offene Spielwelt wurde grundlegend überarbeitet und soll die Spieler nicht mehr so sehr an die Hand nehmen oder gar ständig ablenken.

Weitere Eindrücke zu „Assassin’s Creed: Shadows“ könnt ihr in unserem ausführlichen Vorschau-Bericht nachlesen, nachdem wir bereits die Möglichkeit hatten, mehrere Stunden lang in das in Japan angesiedelte Action-Abenteuer hineinzuschnuppern.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren