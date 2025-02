Battlefield Next: Pläne für Community-Test geleakt – Update

Battlefield Next:

Electronic Arts (EA) kündigte an, am Spätnachmittag des 3. Februar Details zum neuen Community-Testprogramm für „Battlefield“ preiszugeben. Nun sind einige Informationen im Vorfeld bekannt geworden.

EA plant für „Battlefield 6“ offenbar eine exklusive Testumgebung, in der ausgewählte Spieler direkt mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Näheres dazu will der kalifornische Publisher heute, am 3. Februar, verlauten lassen, doch nun sind verfrüht Informationen durchgesickert.

So berichtete ein Reddit-Nutzer, in „Battlefield 4“ seien bereits Hinweise zur neuen Testumgebung samt Weiterleitung zu einer Anmeldeseite aufgetaucht. Seinem Posting fügte der Nutzer einen Screenshot bei, laut dem das Programm auf den Namen „Battlefield Labs“ hört.

Dieser Hinweis zur Testumgebung „Battlefield Labs“ soll frühzeitig in „Battlefield 4“ aufgetaucht sein.

EA will bestmögliches Battlefield entwickeln

Wie aus dem Screenshot des „Redditors“ hervorgeht, ist das Ziel von Battlefield Labs, direktes Feedback zu sammeln, um das bestmögliche „Battlefield“ zu entwickeln. Die ersten Testgruppen sollen in Europa und Nordamerika starten, mit späterer Erweiterung auf andere Regionen.

Auf Deutsch lautet die Mitteilung im obigen Screenshot:

„Willkommen bei Battlefield Labs

Schließe dich uns an Battlefield Labs ist eine neue, exklusive Testumgebung, die eine ausgewählte Gruppe von Spielern direkt mit unseren Entwicklern verbindet. Ihr werdet das Spiel testen und uns dabei mit wertvollem Feedback helfen, das bestmögliche Battlefield zu erschaffen. Wir starten mit Spielern in Europa und Nordamerika und planen, das Programm später auszuweiten. Da die Plätze begrenzt sind, ermutigen wir jeden, sich anzumelden.“

Es ist davon auszugehen, dass der betreffende Informationsbildschirm durch ein Versehen zu früh in „Battlefield 4“ implementiert wurde. Die geplante Veröffentlichung von Informationen über Battlefield Labs dürfte später über offizielle EA-Kanäle erfolgen. Wer Interesse hat, der sollte vor allem EAs Playtesting-Website im Auge behalten.

Das nächste „Battlefield“ wird von mehreren internen EA-Studios entwickelt und befindet sich bereits seit mehreren Jahren in Produktion. EA sprach in diesem Zusammenhang von einem „Connected universe“ im modernen Setting, möglicherweise mit mehreren „Battlefield“-Spielen innerhalb eines größeren Ökosystems.

