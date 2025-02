Battlefields Labs: FAQ veröffentlicht – EA beantwortet alle wichtigen Fragen zum Community-Test

Mit "Battlefield Labs" kündigte Electronic Arts umfangreiche Community-Tests für das neue "Battlefield" an. Ein offizielles FAQ beantwortet die wichtigsten Fragen und verrät euch beispielsweise, wie ihr euch für eine Teilnahme an den Tests registrieren könnt.

Bereits im letzten Jahr bestätigte EA umfangreiche Community-Tests, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass sich der fehlerhafte Launch von „Battlefield 2042“ beim neuen Ableger der Reihe nicht wiederholt.

In einer offiziellen Mitteilung kündigte Electronic Arts heute an, dass die Community-Tests zum neuen „Battlefield“ unter dem Namen „Battlefield Labs“ zusammengefasst werden. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Battlefield Labs“ stellte EA ein ausführliches FAQ zur Verfügung, in dem der Publisher alle wichtigen Fragen zu den Community-Tests beantwortet.

Unter anderem geht es um die Frage, wie die Spieler an den Tests teilnehmen können.

FAQ zu den Community-Tests des neuen Battlefield

Laut Electronic Arts bieten uns die Entwickler mit „Battlefield Labs“ eine Plattform, die Spieler der „Battlefield“-Reihe zusammenführt. Diese können das neue „Battlefield“ ausgiebig testen und den Entwicklern der involvierten Studios Feedback für mögliche Verbesserungen zukommen lassen.

„Battlefield Labs startet zu Beginn einer kritischen Entwicklungsphase, die darüber entscheidet, was für Battlefield als Nächstes kommt. Wir wollen dabei so eng wie nie zuvor mit der Community zusammenarbeiten“, so der Publisher weiter.

Wie könnt ihr an den Playtests teilnehmen?

Im FAQ betont EA, dass „Battlefield Labs“ nur auf Einladung zugänglich ist. Wer teilnehmen möchte, sollte sich auf der offiziellen Website registrieren, bevor der erste externe Test in ein paar Wochen anläuft. Wer möchte, kann zudem dem offiziellen „Battlefield“-Discord beitreten, um die aktuellsten Informationen über „Battlefield Labs“ zu erhalten.

Auf welchen Plattformen steht Battlefield Labs zur Verfügung?

Die Community-Tests finden auf dem PC, der PS5 sowie der Xbox Series X/S und somit auf allen Plattformen statt, für die das neue „Battlefield“ erscheint. Auf dem PC setzt die Teilnahme an den Tests die EA-App voraus.

Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S hingegen benötigen für die Teilnahme eine aktive PlayStation Plus- oder Xbox Game Pass Core-Mitgliedschaft.

In welchen Regionen finden die Tests statt?

Laut EA werden die ersten Tests von einer eingeladenen Gruppe von Spielern und Servern in Europa und Nordamerika durchgeführt. Nach und nach möchten die Entwickler die Server-Struktur erweitern und so Tests mit zehntausenden Spielern ermöglichen.

Welche Spieler werden eingeladen?

Zum Auswahlverfahren führte EA aus: „Die Einladung für die ersten Tests wird an einige tausend Spieler gehen. Erfahrene Battlefield-Veteranen und Neulinge, die noch nie gespielt haben. (In Europa und Nordamerika).“

Sollte euch das Team auserwählen, erhaltet ihr eine E-Mail von „[email protected]“. Die E-Mail enthält Einzelheiten, wie ihr spielen und den Entwicklern euer Feedback mitteilen könnt.

Diese Gameplay-Erfahrung erwartet die Community

Laut EA nutzen die Entwickler „Battlefield Labs“, um neue Features und Inhalte zu testen. Stellt euch also auf eine Spielerfahrung „mit Ecken und Kanten“ ein.

„Die Inhalte in Battlefield Labs werden zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung getestet, wenn die Zusammenarbeit mit unserer Community entscheidend ist, weil wir durch ihr Feedback erfahren, was Priorität haben sollte, was wir verbessern müssen und was sich wie ein authentisches Battlefield-Erlebnis anfühlt“, ergänzte EA.

So teilt ihr den Entwicklern euer Feedback mit

Abschließend weist EA darauf hin, dass ihr den Entwicklern euer Feedback über private Discord-Kanäle mitteilen könnt. Die Teams der Battlefield Studios werden nach jedem Community-Test entscheiden, welches Feedback Priorität genießt und zu spielerischen Verbesserungen führen könnte.

„Es wird öffentliche Zusammenfassungen und Updates zu unseren Erkenntnissen geben. Zusammen mit den daraus resultierenden Aktionen der Teams der Battlefield Studios, damit auch alle, die nicht für Battlefield Labs ausgewählt wurden, die Reise mitmachen können“, so der Publisher.

Das komplette FAQ, in dem EA auf die Battlefield Studios und weitere Themen eingeht, findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Battlefield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren