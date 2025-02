Black Myth Wukong: Gigantischer Meilenstein erreicht? Analysten nennen neue Zahlen

Zu den größten Überraschungshits des Jahres 2024 gehörte zweifelsohne „Black Myth: Wukong“. Das Action-Rollenspiel des chinesischen Studios Game Science wurde nicht nur von der Community sehr positiv aufgenommen.

Darüber hinaus entwickelte sich „Black Myth: Wukong“ für Game Science zu einem durchschlagenden Erfolg. Innerhalb weniger Wochen verkaufte sich das Abenteuer des legendären Affenkönigs mehr als 20 Millionen Mal. In einem aktuellen Bericht gingen die Analysten von Niko Partners auf das kommerzielle Abschneiden von „Black Myth: Wukong“ ein und sprachen davon, dass das Action-RPG in der Zwischenzeit den nächsten großen Meilenstein erreichte.

Laut Niko Partners sollen die Verkaufszahlen von „Black Myth: Wukong“ mittlerweile die Marke von 25 Millionen abgesetzten Spielen erreicht haben.

Merchandise-Store von Game Science ebenfalls ein Erfolg

Weiter geben die Analysten von Niko Partners an, dass sich auch ein Flagship-Store, den Game Science über die E-Commerce-Retail-Plattform Tmall ins Leben rief, für Game Science zu einem Erfolg entwickelte.

Über den besagten Store bietet das Studio diverses Merchandise wie Figuren zu „Black Myth: Wukong“ oder ähnliche Produkte an.

Laut Niko Partners generierte der am 15. Januar 2025 gestartete Store in drei Tagen Umsätze in Höhe von umgerechnet knapp 417.000 US-Dollar. Manche Produkte sollen sogar so gefragt sein, dass die Verantwortlichen angeben, die betroffenen Artikel „erst in 90 Tagen liefern zu können“.

Aufgrund des Erfolges soll Game Science bereits über neues Merchandise zu „Black Myth: Wukong“ nachdenken und dieses auf kurz oder lang über den hauseigenen Shop anbieten.

Entwickler haben Überraschungen in der Hinterhand

Im November 2024 gaben die Verantwortlichen von Game Science bekannt, dass das Studio bezüglich „Black Myth: Wukong“ noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand hat. Konkreter wurde das Studio diesbezüglich zwar nicht.

Wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich unter den geplanten Überraschungen der DLC versteckt, der in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

„Black Myth: Wukong“ erschien im August 2024 für die PS5 und den PC. In den Monaten nach dem Release veröffentlichte Game Science diverse Updates, mit denen die Entwickler Fehler behoben und für eine bessere Spielerfahrung sorgten. Auch eine Unterstützung der PS5 Pro wurde geboten.

Die Umsetzung für die Xbox Series X/S hingegen verzögerte sich zuletzt immer wieder. Eine Entwicklung, die laut Game Science auf die Herausforderungen, die mit der Optimierung für die Xbox Series S einhergehen, zurückzuführen ist.

