Demon’s Souls: Wie steht es um die Umsetzung für den PC? Insider mit unerfreulichen Neuigkeiten

Auch "Demon's Souls" befand sich unter den Titeln, die die Gerüchteküche in der Vergangenheit immer wieder mit einem Release für den PC in Verbindung brachte. Doch wie ist diesbezüglich der aktuelle Stand der Dinge? Ein als verlässlich geltender Insider klärt auf.

In den letzten Jahren portierten die PlayStation Studios diverse große Titel auf den PC. Zuletzt fanden beispielsweise die Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ oder „The Last of Us: Part 2“ und der Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ den Weg auf Steam und in den Epic Games Store.

Ein weiterer Titel, der in der Vergangenheit immer wieder mit einer möglichen PC-Version in Verbindung gebracht wurde, ist das von Bluepoint Games entwickelte Remake zum knackigen Rollenspiel „Demon’s Souls“. Die PC-Umsetzung der Neuauflage tauchte seinerzeit im großen GeForce Now-Leak auf, der sich bekanntermaßen zu großen Teilen bewahrheitete.

Doch wie stehen die Chancen, dass „Demon’s Souls“ wirklich für den PC erscheint? Diesbezüglich lieferte ein als verlässliche Quelle eingestufter Insider leider schlechte Neuigkeiten.

Das sagt der Insider zu einer möglichen PC-Version

Zu einer potenziellen Umsetzung des „Demon’s Souls“-Remakes auf den PC heißt es auf Iconera: „Noch ein weiterer Leak durch die Mitglieder und Administratoren der Seite. Wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Demon’s Souls derzeit nicht für den PC oder eine andere Plattform portiert wird.“

„Das bedeutet, dass es möglicherweise niemals für den PC erscheinen wird. Zumindest in dieser Generation ganz sicher nicht.“

Die gleiche Insider-Quelle bestätigte bereits, dass sich „Gran Turismo 7“ in der Tat für den PC in Entwicklung befand. Allerdings sollen sich Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital dazu entschieden haben, die laufenden Arbeiten an der Portierung einzustellen. Laut der zitierten Quelle wurde diese Entscheidung getroffen, um den Fokus auf die Zukunft der Reihe zu legen.

Dass Polyphony Digital an einem neuen „Gran Turismo“-Projekt arbeitet, verriet das Studio bereits Anfang 2023.

Fährt Sony Interactive Entertainment seine PC-Pläne zurück?

Die Tatsache, dass laut den von IconEra zitierten Insiderquellen weder „Gran Turismo 7“ noch das Remake zu „Demon’s Souls“ den Weg auf den PC finden, ließ die Frage aufkommen, ob Sony Interactive Entertainment seine PC-Pläne möglicherweise zurückfährt. Dies ist laut dem Insider nicht der Fall.

Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen seine PC-Strategie weiter vorantreibt. Allerdings dürften nicht alle geplanten Ankündigungen auf Gegenliebe seitens der Community stoßen. Was damit genau gemeint ist, verriet der Insider leider nicht.

Zuletzt erschien „Marvel’s Spider-Man 2“ für den PC. Schnell wurde deutlich, dass das Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales auf dem PC mit diversen technischen Problemen zu kämpfen hat.

Die Entwickler von Nixxes Software kündigten umgehend an, die Probleme bereits zu analysieren und so schnell wie möglich für eine technische Lösung zu sorgen.

