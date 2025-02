Fallout: Leak vom Set zeigt bekanntes New-Vegas-Gesicht

Im April 2024 startete die Amazon-Adaption „Fallout“ bei dem Streaming-Dienst Prime Video. Nicht nur die Serie kam bei den Zuschauern gut an. Die Show trat auch eine gewaltige Popularitätslawine über alle „Fallout“-Teile hinweg los.

Kein Wunder, dass die Serie schnell um eine zweite Staffel verlängert wurde. Walton Goggins, der in der Show als Ghoul/Cooper Howard zu sehen ist, bestätigte bereits im Dezember, dass er derzeit mit den Dreharbeiten beschäftigt sei. Nun ist ein Bild durchgesickert, das eine bekannte Attraktion aus „Fallout: New Vegas“ zeigt.

Dinky ist bei den neuen Folgen auch mit dabei

Dass es in der neuen Staffel nach New Vegas geht, war bereits durch die letzten Szenen der ersten Season deutlich. Auch die Showrunner Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet bestätigten, dass die Serie als nächstes in der Wüste von Nevada spielen wird.

Ein bekanntes Wahrzeichen aus dem Spiel findet sich laut dem Bild, das nun auf Reddit geteilt wurde, auch seinen Weg in die Serie. Das Foto zeigt den Dinosaurier Dinky, den die Spieler in der kleinen Ortschaft Novac sehen können. Dinky the Dinosaur ist in „Fallout: New Vegas“ eine Attraktion des Motels Dino Dee-lite am Highway 95 in der Mojave-Wüste.

In der Dino-Statue befindet sich der Geschenkeladen Dino Bite. Im Spiel wird die Siedlung Novac jedoch ständig von Ceasars Legion bedroht. Daher wurde im Maul von Dinky ein Scharfschützennest eingerichtet.

New Vegas wird anders, als es Spieler gewohnt sind

Dinky wird nicht das einzige bekannte Gesicht aus „Fallout: New Vegas“ sein, das die Fans in der kommenden Staffel von „Fallout“ zu sehen bekommen. Auch Robert House, den die Spieler als Mr. House kennen, wird in den kommenden Folgen eine größere Rolle einnehmen. Der Charakter war bereits in der ersten Staffel der Serie kurz zu sehen.

Allerdings wird New Vegas in der „Fallout“-Show anders sein, als es im Spiel der Fall war. So seien nach den Ereignissen im Spiel „Fallout: New Vegas“, die etwa 15 Jahre vor Adaption von Amazon spielen, „Dinge passiert“, so die Showrunner.

So können Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet weiterführen, ohne eines der vielen verschiedenen Enden des Spiels beachten zu müssen. Die Ereignisse von „Fallout: New Vegas“ gehören laut dem Studio Bethesda trotzdem noch immer zum offiziellen Kanon.

Quelle: Reddit, Eurogamer

